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Раскрыто, как ошибка Байдена привела к фиаско США
Раскрыто, как ошибка Байдена привела к фиаско США - 22.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как ошибка Байдена привела к фиаско США
Президент США Джо Байден допустил большую ошибку, когда унизил принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, назвав его изгоем, пишет турецкое издание Sabah. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T11:30+0300
2024-06-22T11:30+0300
2024-06-22T11:30+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден допустил большую ошибку, когда унизил принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, назвав его изгоем, пишет турецкое издание Sabah.Как отмечает издание, это повлекло целую цепочку событий, подрывающих нефтедолларовую систему, а месть "изгоя" обернулась полным фиаско Соединенных Штатов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОдним из главных признаков новой постамериканской эры является конец нефтедолларовой системы, пишет автор. В соответствии с 50-летним соглашением, подписанным с США 8 июня 1974 года, Саудовская Аравия соглашалась продавать свою нефть за доллары. Взамен Вашингтон предоставлял Эр-Рияду военную помощь и защиту. Однако спустя полвека, во время правления президента Байдена, соглашение так и не было продлено по истечении срока его действия.Как говорится в статье, в новом мире все дороги ведут в Пекин и Москву, в то время как Запад теряет свое влияние. Китай усиливает свое влияние в исламском мире, а Россия заключает антиатлантические пакты с важными игроками в Тихоокеанском регионе и на Дальнем Востоке.Организации ревизионистского мира, такие как БРИКС и ШОС, становятся более востребованными на международной арене, пишет автор.Глобальные балансы и позиции стратегических союзников Запада меняются, и США испытывают трудности в конфронтации на многих направлениях. Евросоюз в это же время погружается в хаос, сталкиваясь с социально-экономическими, культурными и демографическими проблемами."Решение Эр-Рияда свидетельствует о полном фиаско для Соединенных Штатов. Нет сомнений в том, что крах нефтедоллара также станет концом США как мировой сверхдержавы. Потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке", — подчеркивается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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нефть, саудовская аравия, сша
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США
Раскрыто, как ошибка Байдена привела к фиаско США
Sabah: срыв нефтедолларового пакта ударил по гегемонии США
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден допустил большую ошибку, когда унизил принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, назвав его изгоем, пишет турецкое издание Sabah.
Как отмечает издание, это повлекло целую цепочку событий, подрывающих нефтедолларовую систему, а месть "изгоя" обернулась полным фиаско Соединенных Штатов.
Одним из главных признаков новой постамериканской эры является конец нефтедолларовой системы, пишет автор. В соответствии с 50-летним соглашением, подписанным с США 8 июня 1974 года, Саудовская Аравия соглашалась продавать свою нефть за доллары. Взамен Вашингтон предоставлял Эр-Рияду военную помощь и защиту. Однако спустя полвека, во время правления президента Байдена, соглашение так и не было продлено по истечении срока его действия.
Финансовый мир изменится: Саудовская Аравия решила уйти от нефтедоллара
Как говорится в статье, в новом мире все дороги ведут в Пекин и Москву, в то время как Запад теряет свое влияние. Китай усиливает свое влияние в исламском мире, а Россия заключает антиатлантические пакты с важными игроками в Тихоокеанском регионе и на Дальнем Востоке.
Организации ревизионистского мира, такие как БРИКС и ШОС, становятся более востребованными на международной арене, пишет автор.
Глобальные балансы и позиции стратегических союзников Запада меняются, и США испытывают трудности в конфронтации на многих направлениях. Евросоюз в это же время погружается в хаос, сталкиваясь с социально-экономическими, культурными и демографическими проблемами.
"Решение Эр-Рияда свидетельствует о полном фиаско для Соединенных Штатов. Нет сомнений в том, что крах нефтедоллара также станет концом США как мировой сверхдержавы. Потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке", — подчеркивается в публикации.