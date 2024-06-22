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Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra - 22.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240622/kia-spectra-849404555.html
Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra
Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra - 22.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra
На сумму в 250 тысяч рублей можно приобрести седан Kia Spectra середины двухтысячных годов, сообщил журнал "За рулем". Как правильно это сделать рассказал... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T11:05+0300
2024-06-22T11:05+0300
экономика
авто
покупка автомобиля
kia
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. На сумму в 250 тысяч рублей можно приобрести седан Kia Spectra середины двухтысячных годов, сообщил журнал "За рулем". Как правильно это сделать рассказал автоэксперт издания.По его словам, установленный в машине двигатель SD6 объемом 1,6 литра в целом весьма надежен, но следует учитывать, что шумную работу его гидрокомпенсаторов и малый ресурс высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания.Также при выборе следует обратить внимание на механическую коробку передач, требующую переборки после пробега в 180 тысяч километров. Еще одним слабым местом в ходовой части являются шаровые опоры, ресурс которых составляет 60-70 тысяч километров.Кроме того, автоэксперт предупредил, что Kia Spectra середины двухтысячных имеет тонкое лакокрасочное покрытие, а забитые водостоки под лобовым стеклом приводят к появлению воды в салоне.
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авто, покупка автомобиля, kia
Экономика, Авто, покупка автомобиля, Kia
11:05 22.06.2024
 
Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra

"За рулем" рассказал, как купить надежный седан Kia Spectra за 250 тысяч рублей

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота автосборочного предприятия "Автотор"
Работа автосборочного предприятия Автотор - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. На сумму в 250 тысяч рублей можно приобрести седан Kia Spectra середины двухтысячных годов, сообщил журнал "За рулем". Как правильно это сделать рассказал автоэксперт издания.
По его словам, установленный в машине двигатель SD6 объемом 1,6 литра в целом весьма надежен, но следует учитывать, что шумную работу его гидрокомпенсаторов и малый ресурс высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания.
Также при выборе следует обратить внимание на механическую коробку передач, требующую переборки после пробега в 180 тысяч километров. Еще одним слабым местом в ходовой части являются шаровые опоры, ресурс которых составляет 60-70 тысяч километров.
Кроме того, автоэксперт предупредил, что Kia Spectra середины двухтысячных имеет тонкое лакокрасочное покрытие, а забитые водостоки под лобовым стеклом приводят к появлению воды в салоне.
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