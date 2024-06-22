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Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra
Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra - 22.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra
На сумму в 250 тысяч рублей можно приобрести седан Kia Spectra середины двухтысячных годов, сообщил журнал "За рулем". Как правильно это сделать рассказал... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T11:05+0300
2024-06-22T11:05+0300
2024-06-22T11:05+0300
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. На сумму в 250 тысяч рублей можно приобрести седан Kia Spectra середины двухтысячных годов, сообщил журнал "За рулем". Как правильно это сделать рассказал автоэксперт издания.По его словам, установленный в машине двигатель SD6 объемом 1,6 литра в целом весьма надежен, но следует учитывать, что шумную работу его гидрокомпенсаторов и малый ресурс высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания.Также при выборе следует обратить внимание на механическую коробку передач, требующую переборки после пробега в 180 тысяч километров. Еще одним слабым местом в ходовой части являются шаровые опоры, ресурс которых составляет 60-70 тысяч километров.Кроме того, автоэксперт предупредил, что Kia Spectra середины двухтысячных имеет тонкое лакокрасочное покрытие, а забитые водостоки под лобовым стеклом приводят к появлению воды в салоне.
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авто, покупка автомобиля, kia
Экономика, Авто, покупка автомобиля, Kia
Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra
"За рулем" рассказал, как купить надежный седан Kia Spectra за 250 тысяч рублей
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ.
На сумму в 250 тысяч рублей можно приобрести седан Kia Spectra середины двухтысячных годов, сообщил журнал "За рулем"
. Как правильно это сделать рассказал автоэксперт издания.
По его словам, установленный в машине двигатель SD6 объемом 1,6 литра в целом весьма надежен, но следует учитывать, что шумную работу его гидрокомпенсаторов и малый ресурс высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания.
Также при выборе следует обратить внимание на механическую коробку передач, требующую переборки после пробега в 180 тысяч километров. Еще одним слабым местом в ходовой части являются шаровые опоры, ресурс которых составляет 60-70 тысяч километров.
Кроме того, автоэксперт предупредил, что Kia Spectra середины двухтысячных имеет тонкое лакокрасочное покрытие, а забитые водостоки под лобовым стеклом приводят к появлению воды в салоне.
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