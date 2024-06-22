https://1prime.ru/20240622/kia-spectra-849404555.html

Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra

Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra - 22.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra

На сумму в 250 тысяч рублей можно приобрести седан Kia Spectra середины двухтысячных годов, сообщил журнал "За рулем". Как правильно это сделать рассказал... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T11:05+0300

2024-06-22T11:05+0300

2024-06-22T11:05+0300

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. На сумму в 250 тысяч рублей можно приобрести седан Kia Spectra середины двухтысячных годов, сообщил журнал "За рулем". Как правильно это сделать рассказал автоэксперт издания.По его словам, установленный в машине двигатель SD6 объемом 1,6 литра в целом весьма надежен, но следует учитывать, что шумную работу его гидрокомпенсаторов и малый ресурс высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания.Также при выборе следует обратить внимание на механическую коробку передач, требующую переборки после пробега в 180 тысяч километров. Еще одним слабым местом в ходовой части являются шаровые опоры, ресурс которых составляет 60-70 тысяч километров.Кроме того, автоэксперт предупредил, что Kia Spectra середины двухтысячных имеет тонкое лакокрасочное покрытие, а забитые водостоки под лобовым стеклом приводят к появлению воды в салоне.

https://1prime.ru/20240621/niva-849380139.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, покупка автомобиля, kia