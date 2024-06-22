https://1prime.ru/20240622/kiak3-849409924.html

В России начались продажи нового Kia K3 из Китая

В России начались продажи нового Kia K3 из Китая - 22.06.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи нового Kia K3 из Китая

Дилеры ввезли в Россию по схеме параллельного импорта через Китай седаны Kia K3 (Cerato) 2024 года выпуска, сообщил "За рулем". | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T16:23+0300

2024-06-22T16:23+0300

2024-06-22T16:23+0300

экономика

авто

продажи легковых автомобилей

kia

https://cdnn.1prime.ru/img/83314/71/833147189_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8134705a4aeb432bb30c4c84740e7e41.jpg

МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Дилеры ввезли в Россию по схеме параллельного импорта через Китай седаны Kia K3 (Cerato) 2024 года выпуска, сообщил "За рулем".По данным портала, стоимость данной модели без скидок составит 2,5 миллиона рублей. Но при оформлении кредита, страховки или сдаче старой машины в трейд-ин, можно получить дисконт в размере 600 тысяч руб. Таким образом, цена может составить 1,9 миллиона рублей. При этом дилер предоставит на купленную машину гарантию на два года.Отмечается, что Kia K3 оснащен 116-сильным 1,5-литровым бензиновым мотором и вариатором. Он может разгоняться до 190 км/ч. В комплектацию в том числе входят климат-контроль, камера заднего вида и дисплей мультимедийной системы.

https://1prime.ru/20240620/kia-849342443.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, продажи легковых автомобилей, kia