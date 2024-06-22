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В России начались продажи нового Kia K3 из Китая - 22.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240622/kiak3-849409924.html
В России начались продажи нового Kia K3 из Китая
В России начались продажи нового Kia K3 из Китая - 22.06.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи нового Kia K3 из Китая
Дилеры ввезли в Россию по схеме параллельного импорта через Китай седаны Kia K3 (Cerato) 2024 года выпуска, сообщил "За рулем". | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T16:23+0300
2024-06-22T16:23+0300
экономика
авто
продажи легковых автомобилей
kia
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Дилеры ввезли в Россию по схеме параллельного импорта через Китай седаны Kia K3 (Cerato) 2024 года выпуска, сообщил "За рулем".По данным портала, стоимость данной модели без скидок составит 2,5 миллиона рублей. Но при оформлении кредита, страховки или сдаче старой машины в трейд-ин, можно получить дисконт в размере 600 тысяч руб. Таким образом, цена может составить 1,9 миллиона рублей. При этом дилер предоставит на купленную машину гарантию на два года.Отмечается, что Kia K3 оснащен 116-сильным 1,5-литровым бензиновым мотором и вариатором. Он может разгоняться до 190 км/ч. В комплектацию в том числе входят климат-контроль, камера заднего вида и дисплей мультимедийной системы.
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авто, продажи легковых автомобилей, kia
Экономика, Авто, продажи легковых автомобилей, Kia
16:23 22.06.2024
 
В России начались продажи нового Kia K3 из Китая

"ЗР": в РФ начались продажи абсолютно нового Kia K3 из Китая за 2,5 млн рублей

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов
Работа автосалонов - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Дилеры ввезли в Россию по схеме параллельного импорта через Китай седаны Kia K3 (Cerato) 2024 года выпуска, сообщил "За рулем".
По данным портала, стоимость данной модели без скидок составит 2,5 миллиона рублей. Но при оформлении кредита, страховки или сдаче старой машины в трейд-ин, можно получить дисконт в размере 600 тысяч руб. Таким образом, цена может составить 1,9 миллиона рублей. При этом дилер предоставит на купленную машину гарантию на два года.
Отмечается, что Kia K3 оснащен 116-сильным 1,5-литровым бензиновым мотором и вариатором. Он может разгоняться до 190 км/ч. В комплектацию в том числе входят климат-контроль, камера заднего вида и дисплей мультимедийной системы.
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