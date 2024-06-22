https://1prime.ru/20240622/nebenzya-849400991.html

Небензя призвал Запад принять мирное предложение по Украине

Небензя призвал Запад принять мирное предложение по Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ

Небензя призвал Запад принять мирное предложение по Украине

Россия, "пока не поздно", призывает страны Запада последовать мирному предложению Москвы по урегулированию украинского кризиса, заявил постпред РФ при ООН... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T08:39+0300

2024-06-22T08:39+0300

2024-06-22T08:39+0300

спецоперация на украине

василий небензя

украина

россия

совбез оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846596102_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ad19ef8d9c448448d3813cc03ab25bd7.jpg

ООН, 18 июн – ПРАЙМ. Россия, "пока не поздно", призывает страны Запада последовать мирному предложению Москвы по урегулированию украинского кризиса, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Российское предложение нацелено не на заморозку конфликта, а на его реальное завершение. Это позволит перевернуть эту трагическую страницу в истории и постепенно, шаг за шагом, восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом Европой", - сказал он на заседании Совбеза ООН.По словам постпреда, для этого необходимы кардинальные изменения вектора мышления западных политических элит и их принципиальный отказ от использования украинского проекта против России.Кроме того, подчеркнул Небензя, нужен отказ НАТО от агрессивной милитаристской политики, возвращение к нормального обстоятельному диалогу по всему комплексу глобальной безопасности при обязательном учете интересов всех государств-членов."Это единственный путь, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Призываем ему последовать, пока не поздно", – подчеркнул дипломатПрезидент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, которые предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг. Глава российского государства также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Москва не раз отмечала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Путин отметил позже, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://1prime.ru/20240621/prognoz-849398028.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

василий небензя, украина, россия, совбез оон