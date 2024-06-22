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В Госдуме предложили продавать "красивые" автомобильные номера на аукционах

В Госдуме предложили продавать "красивые" автомобильные номера на аукционах - 22.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили продавать "красивые" автомобильные номера на аукционах

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков передал обращение на имя вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко с... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T11:28+0300

2024-06-22T11:28+0300

2024-06-22T11:28+0300

авто

автомобильные номера

госдума

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков передал обращение на имя вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко с предложением организовать в России открытые аукционы для возможности покупки "красивых" автомобильных номеров. Соответствующий запрос есть в распоряжении РИА Новости. В Обращении отмечается, что введение системы открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств позволит правительству и субъектам РФ получать дополнительные доходы бюджетов, которые могут составить несколько миллиардов рублей в год. Кроме того, данная система "будет прозрачной и справедливой: все желающие, включая физических и юридических лиц, смогут участвовать в аукционе на равных условиях, исключая коррупционные схемы". Автор обращения указал, ссылаясь на открытые источники в интернете, что популярные "красивые" номера нередко реализуют через коррупционные схемы и "серый рынок". При этом цена за отдельные "красивые" номера может варьироваться от 30 тысяч рублей до 10 миллионов рублей за номер, а средняя цена может составлять около 300 тысяч рублей. "При этом, до сих пор не утверждены правила проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств. Между тем Владимир Путин, будучи председателем правительства России, в 2010 году поручил министерству экономического развития и министру внутренних дел разработать соответствующие правила (распоряжение правительства Российской Федерации от 1 августа 2010 г. №1310-р)", — сказано в запросе. В 2018 году Минэкономразвития разместило для обсуждения проект постановления кабмина о введении правил проведения аукционов, предоставляющих возможность приобретать "красивые" номера для автомобилей. В декабре 2021 года МЭР отмечало, что "разработка данной инициативы продолжается и документ находится на межведомственном согласовании", однако до сих пор постановление не было принято, уточнил Даванков. По его мнению, учитывая, что в настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ, которым повышаются ставки на налог на прибыль и вводится прогрессивная шкала НДФЛ, "представляется целесообразным принимать и другие возможные механизмы, позволяющие увеличивать доходы бюджетной системы РФ без увеличения налоговой нагрузки на граждан России".

https://1prime.ru/20240619/vozhdenie-849296290.html

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авто, автомобильные номера, госдума