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"Конечно, обидно". Пленные морпехи ВСУ пристыдили Зеленского - 22.06.2024, ПРАЙМ
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"Конечно, обидно". Пленные морпехи ВСУ пристыдили Зеленского
"Конечно, обидно". Пленные морпехи ВСУ пристыдили Зеленского - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Конечно, обидно". Пленные морпехи ВСУ пристыдили Зеленского
Находящиеся уже больше двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T08:45+0300
2024-06-22T08:45+0300
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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Находящиеся уже больше двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их. Об этом сообщило агентство РИА Новости. К середине апреля 2022 года свыше 1,3 тысячи военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты сдались в плен российским военным в Мариуполе. Часть из них по настоящее время находятся в плену, не смотря на готовность Москвы передать их в рамках обмена, при этом боевиков запрещенного в России полка "Азов"*, взятых в плен также в Мариуполе, Киев обменял еще осенью 2022 года. "Одного прошу президента Украины Зеленского Владимира, чтобы побыстрее освободил бойцов морской пехоты. Вы ж считаете нас сильной элитой, 36-я (отдельная бригада морской пехоты — ред.) морская пехота. Элита Украины, а мы сидим здесь дольше, нежели даже те же самые "Азов"*, так скажем. Прошу, чтобы Вы нас побыстрее обменяли всех", — обратился через корреспондента РИА Новости к Зеленскому находящийся в плену более двух лет военнослужащий 36-й бригады Алексей Бошин. Обращаясь он также отметил, что находящиеся в плену не ожидали, что так долго будут в нем оставаться, в то время, как обмены идут регулярно. По мнению Бошина, у пленных есть догадка, что они "никому не нужны просто". "Конечно, обидно, что мы сидим два года, кого-то после нас принимали в плен и их сразу меняют, а мы дальше сидим и ждем своей очереди. Надеемся, что вернемся по своим домам, к своим семьям и близким", — заявил он. Кроме того, находящиеся в плену морпехи рассказали агентству, что сначала были брошены командованием в Мариуполе, а теперь более двух лет они остаются в плену. Пленный медик данного подразделения Дмитрий Селютин считает, что видимо они пока Украине не нужны, а "когда прикипит уже, как эти закончатся, тогда и нас заберут".*признан террористической организацией и запрещен в РФ
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украина, всу, пленные
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, пленные
08:45 22.06.2024
 
"Конечно, обидно". Пленные морпехи ВСУ пристыдили Зеленского

РИА Новости: морпехи ВСУ пристыдили Зеленского за то, что их бросили в плену

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Находящиеся уже больше двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
К середине апреля 2022 года свыше 1,3 тысячи военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты сдались в плен российским военным в Мариуполе. Часть из них по настоящее время находятся в плену, не смотря на готовность Москвы передать их в рамках обмена, при этом боевиков запрещенного в России полка "Азов"*, взятых в плен также в Мариуполе, Киев обменял еще осенью 2022 года.
"Одного прошу президента Украины Зеленского Владимира, чтобы побыстрее освободил бойцов морской пехоты. Вы ж считаете нас сильной элитой, 36-я (отдельная бригада морской пехоты — ред.) морская пехота. Элита Украины, а мы сидим здесь дольше, нежели даже те же самые "Азов"*, так скажем. Прошу, чтобы Вы нас побыстрее обменяли всех", — обратился через корреспондента РИА Новости к Зеленскому находящийся в плену более двух лет военнослужащий 36-й бригады Алексей Бошин.
Обращаясь он также отметил, что находящиеся в плену не ожидали, что так долго будут в нем оставаться, в то время, как обмены идут регулярно.
По мнению Бошина, у пленных есть догадка, что они "никому не нужны просто".
"Конечно, обидно, что мы сидим два года, кого-то после нас принимали в плен и их сразу меняют, а мы дальше сидим и ждем своей очереди. Надеемся, что вернемся по своим домам, к своим семьям и близким", — заявил он.
Кроме того, находящиеся в плену морпехи рассказали агентству, что сначала были брошены командованием в Мариуполе, а теперь более двух лет они остаются в плену.
Пленный медик данного подразделения Дмитрий Селютин считает, что видимо они пока Украине не нужны, а "когда прикипит уже, как эти закончатся, тогда и нас заберут".
*признан террористической организацией и запрещен в РФ
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