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"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте
"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принимает проигрышные решения, несмотря на поддержку Запада, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T17:00+0300
2024-06-22T17:00+0300
2024-06-22T17:00+0300
спецоперация на украине
сырский
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принимает проигрышные решения, несмотря на поддержку Запада, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Он ничего не смог добиться, кроме сдачи городов, населенных пунктов, ничего не сделал. Он даже не может отбить харьковский плацдарм, хотя уже май и июнь в огромных объемах поступает оружие от всех", — отметил Соскин.Единственное чего добился Сырский, так это масштабных потерь украинских солдат, заключил эксперт.По данным Минобороны России, отечественная армия нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, за неделю в плен сдались 37 украинцев, ПВО сбила 70 беспилотников над Крымом и Черным морем и еще 43 БПЛА — над Кубанью. Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек.
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сырский, фронт
Спецоперация на Украине, СЫРСКИЙ, фронт
"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте
Соскин: ВСУ при Сырском терпят провалы, несмотря на новое оружие Запада
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принимает проигрышные решения, несмотря на поддержку Запада, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге
на YouTube.
"Он ничего не смог добиться, кроме сдачи городов, населенных пунктов, ничего не сделал. Он даже не может отбить харьковский плацдарм, хотя уже май и июнь в огромных объемах поступает оружие от всех", — отметил Соскин.
Единственное чего добился Сырский, так это масштабных потерь украинских солдат, заключил эксперт.
По данным Минобороны России, отечественная армия нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, за неделю в плен сдались 37 украинцев, ПВО сбила 70 беспилотников над Крымом и Черным морем и еще 43 БПЛА — над Кубанью. Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек.
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