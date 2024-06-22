https://1prime.ru/20240622/proval-849410920.html

"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте

"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте - 22.06.2024, ПРАЙМ

"Сдает города". В Киеве обрушились на Сырского за провал ВСУ на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принимает проигрышные решения, несмотря на поддержку Запада, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T17:00+0300

2024-06-22T17:00+0300

2024-06-22T17:00+0300

спецоперация на украине

сырский

фронт

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принимает проигрышные решения, несмотря на поддержку Запада, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Он ничего не смог добиться, кроме сдачи городов, населенных пунктов, ничего не сделал. Он даже не может отбить харьковский плацдарм, хотя уже май и июнь в огромных объемах поступает оружие от всех", — отметил Соскин.Единственное чего добился Сырский, так это масштабных потерь украинских солдат, заключил эксперт.По данным Минобороны России, отечественная армия нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, за неделю в плен сдались 37 украинцев, ПВО сбила 70 беспилотников над Крымом и Черным морем и еще 43 БПЛА — над Кубанью. Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек.

https://1prime.ru/20240622/plennye-849401138.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сырский, фронт