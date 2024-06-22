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Пушков отметил смелость британского политика, обвинившего НАТО

Пушков отметил смелость британского политика, обвинившего НАТО - 22.06.2024, ПРАЙМ

Пушков отметил смелость британского политика, обвинившего НАТО

Британский оппозиционный политик Найджел Фарадж не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить в его возникновении НАТО, отметил в своем... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T11:42+0300

2024-06-22T11:42+0300

2024-06-22T11:42+0300

великобритания

найджел фарадж

алексей пушков

нато

украина

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Британский оппозиционный политик Найджел Фарадж не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить в его возникновении НАТО, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Ранее Фарадж заявил, что украинский конфликт спровоцировали НАТО и Евросоюз из-за постоянного расширения на Североатлантического альянса на восток. Фарадж напомнил, что еще в 2014 году предупреждал об угрозе конфликта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"По крайней мере один ведущий политик Британии, причем политик самостоятельный, яркий и национальный, а не очередная бездарь из банды серых евроатлантистов, похожих друга на друга, как две капли воды, не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса", — подчеркнул Пушков.Как отметил сенатор, сейчас на Фараджа "набросится свора посредственностей, имена которых никому не известны, кроме них самих".Однако их усилия окажутся тщетными, уверен Пушков. "Фарадж им не по зубам", — подчеркнул он.Ранее Фарадж заявил, что Украине придется искать мирного соглашения с Россией, при этом он допустил раздел страны в ходе мирного процесса. По мнению политика, обеим сторонам конфликта нужно осознать, что рано или поздно конфликт закончится переговорами или катастрофой.

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великобритания, найджел фарадж, алексей пушков, нато, украина