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Пушков отметил смелость британского политика, обвинившего НАТО
Пушков отметил смелость британского политика, обвинившего НАТО - 22.06.2024, ПРАЙМ
Пушков отметил смелость британского политика, обвинившего НАТО
Британский оппозиционный политик Найджел Фарадж не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить в его возникновении НАТО, отметил в своем... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T11:42+0300
2024-06-22T11:42+0300
2024-06-22T11:42+0300
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Британский оппозиционный политик Найджел Фарадж не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить в его возникновении НАТО, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Ранее Фарадж заявил, что украинский конфликт спровоцировали НАТО и Евросоюз из-за постоянного расширения на Североатлантического альянса на восток. Фарадж напомнил, что еще в 2014 году предупреждал об угрозе конфликта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"По крайней мере один ведущий политик Британии, причем политик самостоятельный, яркий и национальный, а не очередная бездарь из банды серых евроатлантистов, похожих друга на друга, как две капли воды, не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса", — подчеркнул Пушков.Как отметил сенатор, сейчас на Фараджа "набросится свора посредственностей, имена которых никому не известны, кроме них самих".Однако их усилия окажутся тщетными, уверен Пушков. "Фарадж им не по зубам", — подчеркнул он.Ранее Фарадж заявил, что Украине придется искать мирного соглашения с Россией, при этом он допустил раздел страны в ходе мирного процесса. По мнению политика, обеим сторонам конфликта нужно осознать, что рано или поздно конфликт закончится переговорами или катастрофой.
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великобритания, найджел фарадж, алексей пушков, нато, украина
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Найджел Фарадж, Алексей Пушков, НАТО, УКРАИНА
Пушков отметил смелость британского политика, обвинившего НАТО
Пушков: Фарадж не боится обвинить НАТО в возникновении украинского кризиса
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ.
Британский оппозиционный политик Найджел Фарадж не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить в его возникновении НАТО, отметил в своем Telegram-канале
сенатор Алексей Пушков.
Ранее Фарадж заявил, что украинский конфликт спровоцировали НАТО и Евросоюз из-за постоянного расширения на Североатлантического альянса на восток. Фарадж напомнил, что еще в 2014 году предупреждал об угрозе конфликта.
"По крайней мере один ведущий политик Британии, причем политик самостоятельный, яркий и национальный, а не очередная бездарь из банды серых евроатлантистов, похожих друга на друга, как две капли воды, не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса", — подчеркнул Пушков.
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Как отметил сенатор, сейчас на Фараджа "набросится свора посредственностей, имена которых никому не известны, кроме них самих".
Однако их усилия окажутся тщетными, уверен Пушков. "Фарадж им не по зубам", — подчеркнул он.
Ранее Фарадж заявил
, что Украине придется искать мирного соглашения с Россией, при этом он допустил раздел страны в ходе мирного процесса. По мнению политика, обеим сторонам конфликта нужно осознать, что рано или поздно конфликт закончится переговорами или катастрофой.