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В АТОР рассказали, как санкции против Мосбиржи повлияют на цены путевок

В АТОР рассказали, как санкции против Мосбиржи повлияют на цены путевок - 22.06.2024, ПРАЙМ

В АТОР рассказали, как санкции против Мосбиржи повлияют на цены путевок

Американские санкции против Мосбиржи скажутся на стоимости путевок за границу, но повышение составит всего 2-3%, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T09:08+0300

2024-06-22T09:08+0300

2024-06-22T09:08+0300

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туризм

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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Американские санкции против Мосбиржи скажутся на стоимости путевок за границу, но повышение составит всего 2-3%, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. США в середине июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок. "Санкции принесли большой подарок российским банкам – они начали неплохо зарабатывать и с покупки, и с продажи. Спреды на наличную валюту расширились на 8-12%, на безналичную тоже выросли, хоть и не так сильно. Банки активно этим пользуются. Единой площадки, где можно было покупать валюту, уже нет; все операции теперь идут через банки. Полагаю, что туры подорожают примерно на 2-3%", - сказал Кобищанов. При этом он уточнил, что туристы пока роста цен не заметили. "Все потому что одновременно укрепился рубль. Но все импортеры услуг, в том числе туроператоры, вынуждены учитывать повысившуюся банковскую маржу в своих расчетах. Подорожание проявится по мере возвращения курса рубля к прежним значениям", - пояснил вице-президент АТОР. Он подчеркнул, что не ожидает еще большего роста цен на путевки. "Не думаю, что так будет, потому что дальше уже вступают рыночные механизмы", - отметил он, уточнив, что санкции на Мосбиржу не изменили схемы расчета между российскими туроператорами и зарубежными партнерами. "Для туроператоров технически ничего не изменилось, потому что они как покупали валюту в банках, так и продолжают", - отметил вице-президент АТОР. При этом на вопрос, нужно ли туркомпаниям переходить на валюту дружественных стран при расчетах, он ответил, что эти валюты плохо конвертируемы. "Если, например, покупаешь юани и переводишь их зарубежному поставщику вне Китая, то все равно идет вторая конверсия из юаня в ту валюту, которая необходима. Происходят еще большие потери, тем более что по курсу юаня тоже спреды раздвинулись", - пояснил Кобищанов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 23 июня в 11.00 мск.

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туризм, атор, путевки