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ВС России нанесли удары по складам ВСУ во Львовской области

ВС России нанесли удары по складам ВСУ во Львовской области - 22.06.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удары по складам ВСУ во Львовской области

Российские войска нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области на западе Украины, где находились детали для самолетов. Об этом сообщил... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T08:22+0300

2024-06-22T08:22+0300

2024-06-22T08:26+0300

спецоперация на украине

вкс россии

ракетные удары

львовская область

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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Российские войска нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области на западе Украины, где находились детали для самолетов. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее он также проинформировал о повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской области, а также в Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской областях. По его словам, Львовская область утром 22 июня "получила удары по военным и энергетическим объектам", серия взрывов прозвучала в городе Стрый , после которых начались перебои с электричеством. "Агентура сопротивления сообщила о попадании в подстанцию "Стрый" 220/110,35 кВ. Также сообщают о взрыве с сильной детонацией в направлении вагоно-сортировочного участка ж/д станции, где находится бывшие склады военной части 1601, которые задействованы вновь ВСУ. На эти склады завезли детали самолетов", — сообщил Лебедев. Отмечается, что после взрывов в указанном направлении направились машины скорой помощи и спасателей, несколько улиц перекрыли.Кроме того, Лебедев сообщил, что мощный взрыв прогремел в районе аэропорта в Луцке Волынской области на западе Украины. По его словам на объекте располагаются подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ. Он добавил, что информаторы зафиксировали утром в субботу удары на двух крупных электроподстанциях в Луцке, после которых наблюдаются перебои со светом и мобильной связью.

https://1prime.ru/20240621/prognoz-849398028.html

львовская область

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вкс россии, ракетные удары, львовская область