https://1prime.ru/20240622/srazhenie-849412267.html

"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО

"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО - 22.06.2024, ПРАЙМ

"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО

Летом произойдет ключевое сражение, после которого Москва и Киев повернуться в сторону стола переговоров, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T19:31+0300

2024-06-22T19:31+0300

2024-06-22T19:31+0300

спецоперация на украине

всу

запад

вооружение

авиабомбы

бой

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Летом произойдет ключевое сражение, после которого Москва и Киев повернуться в сторону стола переговоров, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka."В августе-сентябре <…> будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров", — отметил экс-военный.По мнению Старикова, для предстоящего столкновения Запад готовит авиагруппу ВСУ, которая будет пытаться противостоять разрушительным российских войск.По данным Минобороны России, отечественная армия нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, за неделю в плен сдались 37 украинцев, ПВО сбила 70 беспилотников над Крымом и Черным морем и еще 43 БПЛА — над Кубанью. Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек.

https://1prime.ru/20240622/proval-849410920.html

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всу, запад, вооружение, авиабомбы, бой