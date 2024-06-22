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"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО - 22.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240622/srazhenie-849412267.html
"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО
"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО
Летом произойдет ключевое сражение, после которого Москва и Киев повернуться в сторону стола переговоров, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T19:31+0300
2024-06-22T19:31+0300
спецоперация на украине
всу
запад
вооружение
авиабомбы
бой
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Летом произойдет ключевое сражение, после которого Москва и Киев повернуться в сторону стола переговоров, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka."В августе-сентябре &lt;…&gt; будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров", — отметил экс-военный.По мнению Старикова, для предстоящего столкновения Запад готовит авиагруппу ВСУ, которая будет пытаться противостоять разрушительным российских войск.По данным Минобороны России, отечественная армия нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, за неделю в плен сдались 37 украинцев, ПВО сбила 70 беспилотников над Крымом и Черным морем и еще 43 БПЛА — над Кубанью. Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек.
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всу, запад, вооружение, авиабомбы, бой
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПАД, вооружение, Авиабомбы, бой
19:31 22.06.2024
 
"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО

Стариков: в зоне СВО будет генеральное сражение, которое приведет к переговорам

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Летом произойдет ключевое сражение, после которого Москва и Киев повернуться в сторону стола переговоров, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.
"В августе-сентябре <…> будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров", — отметил экс-военный.
По мнению Старикова, для предстоящего столкновения Запад готовит авиагруппу ВСУ, которая будет пытаться противостоять разрушительным российских войск.
По данным Минобороны России, отечественная армия нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, за неделю в плен сдались 37 украинцев, ПВО сбила 70 беспилотников над Крымом и Черным морем и еще 43 БПЛА — над Кубанью. Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек.
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Спецоперация на УкраинеВСУЗАПАДвооружениеАвиабомбыбой
 
 
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