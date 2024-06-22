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В Россию привезли новые седаны Toyota Vios по привлекательной цене

В Россию привезли новые седаны Toyota Vios по привлекательной цене - 22.06.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новые седаны Toyota Vios по привлекательной цене

В России в продаже появился компактный седан Toyota Vios, сообщили "Автоновости дня". | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T13:33+0300

2024-06-22T13:33+0300

2024-06-22T13:33+0300

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. В России в продаже появился компактный седан Toyota Vios, сообщили "Автоновости дня".По данным портала, на одном из крупных классифайдов в настоящее время размещены два объявления о продаже этой модели по цене от 1 990 000 до 2 080 000 рублей. Более дешевую машину продает "частник" из Новосибирска. За указанную сумму с учетом уплаченного коммерческого утилизационного сбора в размере 306 тысяч рублей он предлагает к новое авто 2023 года выпуска, на которое уже оформлены СБКТС, электронный ПТС и другие документы. Аналогичный автомобиль за за 2 080 000 рублей предлагает крупный московский дилер.Отмечается, что оба предлагаемых автомобиля в белой расцветке и в одинаковой комплектации с пластиковым рулем с "урезанной" мультифункцией, при которой кнопки имеются лишь на одной из спиц, тканевой обивкой сидений, аналоговой приборной панелью с тремя "колодцами", кондиционером, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, а также электрорегулировкой и подогревом боковых зеркал заднего вида.По данным портала технически обе машины также идентичны и имеют заложенные в базовую модель связку агрегатов, состоящую из 1,5-литрового атмосферного двигателя мощностью 109 л.с. и классической четырехступенчатой автоматической коробки передач и переднего привода.

https://1prime.ru/20240621/niva-849380139.html

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