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Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска
Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска - 22.06.2024, ПРАЙМ
Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска
Российские войска нанесли в субботу по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины. Об этом рассказал агентству РИА Новости координатор... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T09:13+0300
2024-06-22T09:13+0300
2024-06-22T09:13+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Российские войска нанесли в субботу по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины. Об этом рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, утром в 4.30 рядом с Ивано-Франковском "прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений". Лебедев также сообщил, ссылаясь на информаторов, что после удара в городе переполнены больницы ранеными украинскими военными, медики работают в усиленном режиме. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины, добавил он.
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всу, ракетный удар, вкс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, ракетный удар, ВКС России
Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска
РИА Новости: ВС России ударили по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска
МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Российские войска нанесли в субботу по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины. Об этом рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, утром в 4.30 рядом с Ивано-Франковском "прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений".
Лебедев также сообщил, ссылаясь на информаторов, что после удара в городе переполнены больницы ранеными украинскими военными, медики работают в усиленном режиме. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины, добавил он.
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