Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска - 22.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240622/udar-849401613.html
Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска
Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска - 22.06.2024, ПРАЙМ
Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска
Российские войска нанесли в субботу по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины. Об этом рассказал агентству РИА Новости координатор... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T09:13+0300
2024-06-22T09:13+0300
спецоперация на украине
всу
ракетный удар
вкс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82185/50/821855045_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3a80349e4fffb8d019fb2f9626f66cfd.jpg
МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Российские войска нанесли в субботу по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины. Об этом рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, утром в 4.30 рядом с Ивано-Франковском "прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений". Лебедев также сообщил, ссылаясь на информаторов, что после удара в городе переполнены больницы ранеными украинскими военными, медики работают в усиленном режиме. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины, добавил он.
https://1prime.ru/20240622/sklady-849400833.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82185/50/821855045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6a48b5f937a62382360152d3e67da5f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, ракетный удар, вкс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, ракетный удар, ВКС России
09:13 22.06.2024
 
Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска

РИА Новости: ВС России ударили по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска

© РИА Новости . Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанк*Многофункциональный истребитель-бомбардировщик ВКС РФ Су-34 с модулями РЭБ "Хибины" на законцовках крыльев взлетает с авиабазы "Хмеймим", Сирия
*Многофункциональный истребитель-бомбардировщик ВКС РФ Су-34 с модулями РЭБ Хибины на законцовках крыльев взлетает с авиабазы Хмеймим, Сирия - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Российские войска нанесли в субботу по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины. Об этом рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, утром в 4.30 рядом с Ивано-Франковском "прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений".
Лебедев также сообщил, ссылаясь на информаторов, что после удара в городе переполнены больницы ранеными украинскими военными, медики работают в усиленном режиме. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины, добавил он.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
ВС России нанесли удары по складам ВСУ во Львовской области
08:22
 
Спецоперация на УкраинеВСУракетный ударВКС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала