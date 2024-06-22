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Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска

Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска - 22.06.2024, ПРАЙМ

Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска

Российские войска нанесли в субботу по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины. Об этом рассказал агентству РИА Новости координатор... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T09:13+0300

2024-06-22T09:13+0300

2024-06-22T09:13+0300

спецоперация на украине

всу

ракетный удар

вкс россии

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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Российские войска нанесли в субботу по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска на западе Украины. Об этом рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, утром в 4.30 рядом с Ивано-Франковском "прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений". Лебедев также сообщил, ссылаясь на информаторов, что после удара в городе переполнены больницы ранеными украинскими военными, медики работают в усиленном режиме. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины, добавил он.

https://1prime.ru/20240622/sklady-849400833.html

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всу, ракетный удар, вкс россии