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Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине
Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ
Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской энергетики, сообщило в субботу Минобороны РФ. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T14:30+0300
2024-06-22T14:30+0300
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вкс россии
ракетный удар
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской энергетики, сообщило в субботу Минобороны РФ. Отмечается, что в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными силами РФ "нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами". По данным ведомства, удар был нанеснн по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса страны, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — заявили в Минобороны.
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вкс россии, ракетный удар, энергетика украины
Спецоперация на Украине, ВКС России, ракетный удар, энергетика Украины
Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской энергетики, сообщило в субботу Минобороны РФ.
Отмечается, что в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными силами РФ "нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами".
По данным ведомства, удар был нанеснн по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса страны, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — заявили в Минобороны.
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