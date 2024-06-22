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Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине

Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ

Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской энергетики, сообщило в субботу Минобороны РФ. | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T14:30+0300

2024-06-22T14:30+0300

2024-06-22T14:30+0300

спецоперация на украине

вкс россии

ракетный удар

энергетика украины

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской энергетики, сообщило в субботу Минобороны РФ. Отмечается, что в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными силами РФ "нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами". По данным ведомства, удар был нанеснн по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса страны, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — заявили в Минобороны.

https://1prime.ru/20240622/udar-849407877.html

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вкс россии, ракетный удар, энергетика украины