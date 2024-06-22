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Аналитик назвал истинную цель Центробанка на валютном рынке - 22.06.2024, ПРАЙМ
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Аналитик назвал истинную цель Центробанка на валютном рынке
Аналитик назвал истинную цель Центробанка на валютном рынке - 22.06.2024, ПРАЙМ
Аналитик назвал истинную цель Центробанка на валютном рынке
Укрепление рубля, с которого началась уходящая неделя, закончилась после обнародования новости о послаблениях для экспортеров. Но далеко не факт, что рынок... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T03:00+0300
2024-06-22T03:00+0300
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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Укрепление рубля, с которого началась уходящая неделя, закончилась после обнародования новости о послаблениях для экспортеров. Но далеко не факт, что рынок успокоится, и Центробанк это прекрасно понимает, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Решение правительство снизить требование об обязательной продаже валютной выручке экспортерами с 80 до 60 процентов оказало определенное влияние на курс рубля. "Но я не ожидаю, что оно приведет к резкому ослаблению национальной валюты. Тем не менее, ситуация на валютном рынке остается неопределенной, особенно после прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже. Отсутствие комментариев от ЦБ РФ и Минфина лишь усиливает неопределенность и затрудняет прогнозирование", – отметил Антонов.В текущих условиях курсы валют устанавливаются ЦБ РФ на основе данных внебиржевых операций и отчетов банков, что вносит дополнительную неясность для участников рынка. "Смягчение требований к экспортерам рассматриваю как ожидаемый шаг, направленный на адаптацию к новым реалиям пониженной ликвидности и повышенной волатильности на рынке", - добавил он.В сложившейся ситуации аналитик воздерживается от прогнозов по курсам доллара, евро и юаня на предстоящую неделю. Рынок находится под влиянием множества факторов, включая геополитическую обстановку, санкционное давление и регуляторные меры российских властей. Остановка торгов на Московской бирже и ограниченная репрезентативность фьючерсных торгов дополнительно усложняют прогнозирование."Полагаю, что курс доллара может сохранить колебания ниже отметки в 90 рублей, евро – около 96 рублей, а юань – в районе 12,50 рублей. Однако эти оценки носят весьма условный характер", - отметил он.Если снижение порога обязательной продажи валютной выручки не приведет к ожидаемому снижению волатильности на рынке, следует ожидать дополнительных мер со стороны ЦБ РФ. Ключевой задачей регулятора остается снижение волатильности и обеспечение прозрачности механизма курсообразования, что необходимо для восстановления предсказуемости на валютном рынке, заключил аналитик.
https://1prime.ru/20240621/dollar-849386926.html
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эксклюзив, владислав антонов, bitriver, курсы валют, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Эксклюзив, Владислав Антонов, BitRiver, Курсы валют, реальный эффективный курс рубля, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
03:00 22.06.2024
 
Аналитик назвал истинную цель Центробанка на валютном рынке

Аналитик Антонов: Банк России может дополнить послабления для экспортеров другими мерами

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкПункт обмена валют в Москве
Пункт обмена валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Укрепление рубля, с которого началась уходящая неделя, закончилась после обнародования новости о послаблениях для экспортеров. Но далеко не факт, что рынок успокоится, и Центробанк это прекрасно понимает, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Решение правительство снизить требование об обязательной продаже валютной выручке экспортерами с 80 до 60 процентов оказало определенное влияние на курс рубля. "Но я не ожидаю, что оно приведет к резкому ослаблению национальной валюты. Тем не менее, ситуация на валютном рынке остается неопределенной, особенно после прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже. Отсутствие комментариев от ЦБ РФ и Минфина лишь усиливает неопределенность и затрудняет прогнозирование", – отметил Антонов.
В текущих условиях курсы валют устанавливаются ЦБ РФ на основе данных внебиржевых операций и отчетов банков, что вносит дополнительную неясность для участников рынка. "Смягчение требований к экспортерам рассматриваю как ожидаемый шаг, направленный на адаптацию к новым реалиям пониженной ликвидности и повышенной волатильности на рынке", - добавил он.
В сложившейся ситуации аналитик воздерживается от прогнозов по курсам доллара, евро и юаня на предстоящую неделю. Рынок находится под влиянием множества факторов, включая геополитическую обстановку, санкционное давление и регуляторные меры российских властей. Остановка торгов на Московской бирже и ограниченная репрезентативность фьючерсных торгов дополнительно усложняют прогнозирование.
"Полагаю, что курс доллара может сохранить колебания ниже отметки в 90 рублей, евро – около 96 рублей, а юань – в районе 12,50 рублей. Однако эти оценки носят весьма условный характер", - отметил он.
Если снижение порога обязательной продажи валютной выручки не приведет к ожидаемому снижению волатильности на рынке, следует ожидать дополнительных мер со стороны ЦБ РФ. Ключевой задачей регулятора остается снижение волатильности и обеспечение прозрачности механизма курсообразования, что необходимо для восстановления предсказуемости на валютном рынке, заключил аналитик.
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
Россиянам предрекли доллар выше 100 рублей
Вчера, 15:18
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюЭксклюзивВладислав АнтоновBitRiverКурсы валютреальный эффективный курс рубляКурс доллара к рублю ЦБ РФ
 
 
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