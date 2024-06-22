https://1prime.ru/20240622/valyuta-849390642.html

Аналитик назвал истинную цель Центробанка на валютном рынке

Аналитик назвал истинную цель Центробанка на валютном рынке - 22.06.2024, ПРАЙМ

Аналитик назвал истинную цель Центробанка на валютном рынке

Укрепление рубля, с которого началась уходящая неделя, закончилась после обнародования новости о послаблениях для экспортеров. Но далеко не факт, что рынок... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T03:00+0300

2024-06-22T03:00+0300

2024-06-22T03:00+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

эксклюзив

владислав антонов

bitriver

курсы валют

реальный эффективный курс рубля

курс доллара к рублю цб рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83907/96/839079680_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_4df2f48696198561af8d718b395cc929.jpg

МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Укрепление рубля, с которого началась уходящая неделя, закончилась после обнародования новости о послаблениях для экспортеров. Но далеко не факт, что рынок успокоится, и Центробанк это прекрасно понимает, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Решение правительство снизить требование об обязательной продаже валютной выручке экспортерами с 80 до 60 процентов оказало определенное влияние на курс рубля. "Но я не ожидаю, что оно приведет к резкому ослаблению национальной валюты. Тем не менее, ситуация на валютном рынке остается неопределенной, особенно после прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже. Отсутствие комментариев от ЦБ РФ и Минфина лишь усиливает неопределенность и затрудняет прогнозирование", – отметил Антонов.В текущих условиях курсы валют устанавливаются ЦБ РФ на основе данных внебиржевых операций и отчетов банков, что вносит дополнительную неясность для участников рынка. "Смягчение требований к экспортерам рассматриваю как ожидаемый шаг, направленный на адаптацию к новым реалиям пониженной ликвидности и повышенной волатильности на рынке", - добавил он.В сложившейся ситуации аналитик воздерживается от прогнозов по курсам доллара, евро и юаня на предстоящую неделю. Рынок находится под влиянием множества факторов, включая геополитическую обстановку, санкционное давление и регуляторные меры российских властей. Остановка торгов на Московской бирже и ограниченная репрезентативность фьючерсных торгов дополнительно усложняют прогнозирование."Полагаю, что курс доллара может сохранить колебания ниже отметки в 90 рублей, евро – около 96 рублей, а юань – в районе 12,50 рублей. Однако эти оценки носят весьма условный характер", - отметил он.Если снижение порога обязательной продажи валютной выручки не приведет к ожидаемому снижению волатильности на рынке, следует ожидать дополнительных мер со стороны ЦБ РФ. Ключевой задачей регулятора остается снижение волатильности и обеспечение прозрачности механизма курсообразования, что необходимо для восстановления предсказуемости на валютном рынке, заключил аналитик.

https://1prime.ru/20240621/dollar-849386926.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, владислав антонов, bitriver, курсы валют, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф