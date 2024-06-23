https://1prime.ru/20240623/aksenov-849419667.html

Аксенов заявил о готовности Крыма помочь Севастополю после атаки ВСУ

Аксенов заявил о готовности Крыма помочь Севастополю после атаки ВСУ - 23.06.2024, ПРАЙМ

Аксенов заявил о готовности Крыма помочь Севастополю после атаки ВСУ

Крым готов оказать Севастополю, который подвергся ракетной атаке со стороны украинских вооруженных сил, всю необходимую поддержку, в том числе что касается... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T15:42+0300

2024-06-23T15:42+0300

2024-06-23T15:42+0300

спецоперация на украине

крым

севастополь

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – ПРАЙМ. Крым готов оказать Севастополю, который подвергся ракетной атаке со стороны украинских вооруженных сил, всю необходимую поддержку, в том числе что касается размещения пострадавших в больницах, заявил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. "Нахожусь на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами", - подчеркнул глава региона. Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Атака произошла в воскресенье днем. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в небе над акваторией уничтожено пять воздушных целей, при этом осколки сбитых снарядов упали в прибрежной зоне. По последним данным, пострадали почти 100 человека, трое, в том числе двое детей, погибли.

https://1prime.ru/20240623/sevastopol-849419233.html

крым

севастополь

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крым, севастополь, сергей аксенов