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Раскрыто, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом
Раскрыто, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом - 23.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом
В рамках подготовки к дебатам с экс-президентом США и кандидатом Дональдом Трампом действующий глава Белого дома Джо Байден тренируется стоять на ногах около 90 | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T07:31+0300
2024-06-23T07:31+0300
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. В рамках подготовки к дебатам с экс-президентом США и кандидатом Дональдом Трампом действующий глава Белого дома Джо Байден тренируется стоять на ногах около 90 минут. Об этом рассказала старший корреспондент телеканала ABC Селина Ван, ссылаясь на ознакомленные источники.Так, журналистка отметила, что Байден "засел" в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде вместе с командой ближайших советников. По ее словам, там происходит подготовка главы Белого дома к дебатам, которая состоит из двух основных частей."Вторая часть подготовки к дебатам. Это будет фактически воплощение этого (тезисов. — ред.) в жизнь с помощью этой имитации дебатов, включающую в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе", — рассказала корреспондент.В свою очередь некоторые из окружения Байдена полагают, что Трамп на этих дебатах будет "более дисциплинированной версией самого себя". Как добавила Ван, президент готовится "ко всем возможным сценариям".Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля, сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю. Выборы президента США пройдут пятого ноября 2024 года.
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сша, джо байден, дональд трамп, выборы в сша
США, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США
07:31 23.06.2024
 
Раскрыто, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом

ABC: Байден тренируется стоять 90 минут на ногах, готовясь к дебатам с Трампом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. В рамках подготовки к дебатам с экс-президентом США и кандидатом Дональдом Трампом действующий глава Белого дома Джо Байден тренируется стоять на ногах около 90 минут. Об этом рассказала старший корреспондент телеканала ABC Селина Ван, ссылаясь на ознакомленные источники.
Так, журналистка отметила, что Байден "засел" в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде вместе с командой ближайших советников. По ее словам, там происходит подготовка главы Белого дома к дебатам, которая состоит из двух основных частей.
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Вчера, 11:30
"Вторая часть подготовки к дебатам. Это будет фактически воплощение этого (тезисов. — ред.) в жизнь с помощью этой имитации дебатов, включающую в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе", — рассказала корреспондент.
В свою очередь некоторые из окружения Байдена полагают, что Трамп на этих дебатах будет "более дисциплинированной версией самого себя". Как добавила Ван, президент готовится "ко всем возможным сценариям".
Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля, сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю. Выборы президента США пройдут пятого ноября 2024 года.
 
СШАДжо БайденДональд Трампвыборы в США
 
 
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