https://1prime.ru/20240623/dollar-849395167.html

Это лучше золота: доллару наконец нашли замену

Это лучше золота: доллару наконец нашли замену - 23.06.2024, ПРАЙМ

Это лучше золота: доллару наконец нашли замену

Любопытная новость пришла на уходящей неделе из Турции. Эта страна могла бы использовать в торговле с Россией золото в качестве альтернативы доллару, заявил... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T04:04+0300

2024-06-23T04:04+0300

2024-06-23T04:04+0300

курсы валют

курс доллара к рублю цб рф

курс юаня

золото

usd/rub - курс доллара к рублю

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/78/842087848_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_1542252fabaec090448993e49c4a8431.jpg

МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ, Роман Серов. Любопытная новость пришла на уходящей неделе из Турции. Эта страна могла бы использовать в торговле с Россией золото в качестве альтернативы доллару, заявил турецкий эксперт Тайлан Беюкшахин. На фоне кризисной ситуации с платежными переводами из РФ в Турцию идея как минимум привлекла внимание. Но есть ли у нее будущее, разбирался "Прайм". Трудности в расчетах Проблемы начались после того, как в декабре прошлого года США разрешили вводить вторичные санкции против финансовых структур, причастных к сделкам с Россией. Уже с января этого года турецкие банки начали разрывать корреспондентские отношения с российскими партнерами и приостанавливать обработку платежей без формального разрыва договора. Некоторые компании и граждане и вовсе столкнулись с закрытием их счетов.Турецкие банки вовсе не горят желанием массово исполнять американские санкции. В свое время Турция неплохо заработала на посредничестве между Россией и миром и не готова терять этот источник дохода. Но США и ЕС стали оказывать серьезное давление на финансовые структуры – как через их акционеров, многие из которых принадлежат к недружественным странам, так и через регуляторы.Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявил РИА Новости представитель госбанка Ziraat в Анкаре.На этом фоне и бизнес, и финансовые власти, и экспертное сообщество озаботились поисками альтернативы. Золото – один из вариантов. По мнению Беюкшахина, использовать его можно, если центральные банки обеих стран зафиксируют стоимость рубля и турецкой лиры.Пытаются заменить долларКак именно технически реализовать эту идею, эксперт не уточнил. Очевидно, что речь не идет об оплате поставок золотыми слитками. Есть другие возможные варианты. Можно за золото покупать наличную твердую валюту, за которую потом делать необходимые покупки. В начале этого года компания Sayari, занимающаяся финансовой разведкой, подсчитала, что финансовые учреждения в ОАЭ и Турции экспортировали в Россию более 82 миллионов долларов в основных валютах в начале прошлого года. Некоторые из этих учреждений также вывозили золото из страны в аналогичные сроки."Первоначально идея возникла в связи с введенными США санкциями против российской экономики, а также по причине невозможности использования бизнесом рублей или турецкой лиры. На данный момент не только между Россией и Турцией разрабатывается механизм оплаты получаемых товаров и услуг, но и другими дружественными России странами, например, Китаем", - напомнила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.Были и другие идеи привязки торговли между странами к сырьевым товарам. Так, во время и сразу после финансового кризиса 2008 года активно обсуждалась возможность торговли за валюту, привязанную к нефти, газу или другим ресурсам, напомнил доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров."Это было актуально на фоне штормов, которые трепали американскую экономику после скандала с Lehman Brothers и ипотечными компаниями. Но идея оказалась технически нереализуемой и заглохла, все вернулись к доллару", - напомнил он.Затем появилась цифровые валюты, в том числе, токены, обеспеченные именно сырьевыми активами. Но широкого распространения они пока не получили из-за до сих пор не урегулированного законодательства в большинстве стран.Золотого стандарта не будет. Есть способы получшеСейчас центробанки ведущих стран активно скупают золото. Например, Китай избавляется от американских гособлигаций, заменяя их на золотые слитки в своих хранилищах. Но эксперты не предполагают возможности возвращения к золотому стандарту. Ни одна страна этого не захочет, поскольку такой шаг лишит центральные банки возможности проводить независимую денежно-кредитную политику, влияя на размер денежной массы. Привязка к золоту ограничит регуляторы в возможности противостоять кризисам.Как известно, запасы и стоимость золота слабо связаны с экономическим циклом, поэтому центробанки теряют возможность стабилизировать ситуацию. Именно золотым стандартом объясняют затяжной характер Великой Депрессии в США. Отказавшись от него, страна активно начала восстанавливаться, и еще до начала Второй Мировой войны компенсировала многие потери. Ну а дальнейшее всем известно.А вот активизация торговли за нацвалюты более чем вероятна. Это уже происходит – Саудовская Аравия собирается продавать Китаю нефть за юани, отказавшись от концепции нефтедоллара, которой придерживалась полвека. Другие страны также наращивают число сделок в нацвалютах.Проблема в том, что такая система должна быть идентичной для всех, а товарооборот участников сделок - сопоставимым. Иначе получится, как с российской торговлей нефтью за индийские рупии – выводить их из страны нельзя по закону, а предложить нам товаров на нужную сумму Индия не в состоянии. Поэтому рупии просто зависли на счетах российских нефтяных компаний. Стороны сейчас ищут решение.Цифра все решаетЕще один момент – инфляция нацвалют. Только турецкая лира за год потеряла 60%, российский рубль тоже лихорадило. Поэтому обсуждается возможность создания механизма на основе национальных и цифровых валют. В частности, речь идет о единой валюте БРИКС, которая может стать альтернативой доллару. Для ее продвижения каждая страна-участник должна будет больше торговать за свою нацвалюту, значит, их доля в международном товарообороте будет расти.Рассматриваются варианты использования цифровой валюты, например, биткоина. Недавно Саудовская Аравия объявила об участии в проекте mBridge. Он работает по принципу технологии распределенного реестра (DLT), с помощью которой осуществляются мгновенные расчеты по трансграничным платежам и операции с иностранной валютой. В этом проекте задействована платформа цифровых валют, созданная совместно с несколькими центробанками. Ее же могут использовать и коммерческие структуры."Такой механизм будет выработан уже в самое ближайшее время, что означает дополнительную дедолларизацию в мировой экономике", - заключила Новикова. Пока заменить доллар невозможно, и он достаточно долго будет удерживать статус. Но по мере накопления санкций все больше банков будут искать способы ухода от него – хотя бы оперируя золотыми слитками.Со временем доллар потеряет свое влияние на мировом уровне, прекратит доминирование и постепенно вернется к статусу региональной валюты. И, возможно, это прекрасное далеко наступит скорее, чем все ожидают.

https://1prime.ru/20240620/zoloto-849325626.html

https://1prime.ru/20240614/neftedollar-849150577.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, курс юаня, золото