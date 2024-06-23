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Раскрыто, кто из россиян получает "пенсию мечты" больше 50 тысяч рублей
Раскрыто, кто из россиян получает "пенсию мечты" больше 50 тысяч рублей - 23.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, кто из россиян получает "пенсию мечты" больше 50 тысяч рублей
По данным SuperJob, россияне считают достойной пенсию в 48 тысяч рублей. Кому из нынешних пенсионеров улыбнулось такое счастье, рассказала агентству "Прайм"... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T03:03+0300
2024-06-23T03:03+0300
2024-06-23T03:03+0300
пенсионеры
пенсии
пенсионный фонд
пенсионные выплаты
эксклюзив
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. По данным SuperJob, россияне считают достойной пенсию в 48 тысяч рублей. Кому из нынешних пенсионеров улыбнулось такое счастье, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По данным Росстата, на 1 января этого года средний размер пенсий составил 20781,83 рубля, а размер страховой пенсии по старости - 22 352,9 рубля. В то же время для федеральных госслужащих средняя пенсия составила 34 292,7 рубля. Как видно из этих данных, даже чиновники не дотягивают до "пенсии мечты", по крайней мере, большинство из них, замечает эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНо все же эта мечта не совсем недостижима. На пенсию в 48 тысяч рублей и выше могут рассчитывать отдельные категории пенсионеров. Частично это гражданские госслужащие (военным проще – у них есть дополнительные выплаты по линии Минобороны или других ведомств). Еще одна категория - те, кто наряду с государственной получает корпоративную пенсию, на которую работники и (или) работодатель делали отчисления.Получать "пенсию мечты" могут и те, кто имеет заслуги перед государством. Но, по мнению эксперта, в совокупности таковых не больше 5-7 процентов получателей пенсий. У некоторых также есть федеральные или региональные надбавки.В любом случае, ждать "пенсию мечты" большинству граждан придется долго. Поэтому стоит искать другие источники увеличения доходов. "А будущим пенсионерам стоит задуматься об альтернативных источниках формирования личного бюджета в старости", - подытожила экономист.
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ПРАЙМ
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пенсионеры, пенсии, пенсионный фонд, пенсионные выплаты, эксклюзив, людмила иванова-швец
пенсионеры, Пенсии, пенсионный фонд, пенсионные выплаты, Эксклюзив, Людмила Иванова-Швец
Раскрыто, кто из россиян получает "пенсию мечты" больше 50 тысяч рублей
Доцент Иванова-Швец рассказала, кто получает пенсию больше 48 тысяч рублей
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. По данным SuperJob, россияне считают достойной пенсию в 48 тысяч рублей. Кому из нынешних пенсионеров улыбнулось такое счастье, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По данным Росстата, на 1 января этого года средний размер пенсий составил 20781,83 рубля, а размер страховой пенсии по старости - 22 352,9 рубля. В то же время для федеральных госслужащих средняя пенсия составила 34 292,7 рубля. Как видно из этих данных, даже чиновники не дотягивают до "пенсии мечты", по крайней мере, большинство из них, замечает эксперт.
Но все же эта мечта не совсем недостижима. На пенсию в 48 тысяч рублей и выше могут рассчитывать отдельные категории пенсионеров. Частично это гражданские госслужащие (военным проще – у них есть дополнительные выплаты по линии Минобороны или других ведомств). Еще одна категория - те, кто наряду с государственной получает корпоративную пенсию, на которую работники и (или) работодатель делали отчисления.
Получать "пенсию мечты" могут и те, кто имеет заслуги перед государством. Но, по мнению эксперта, в совокупности таковых не больше 5-7 процентов получателей пенсий. У некоторых также есть федеральные или региональные надбавки.
В любом случае, ждать "пенсию мечты" большинству граждан придется долго. Поэтому стоит искать другие источники увеличения доходов. "А будущим пенсионерам стоит задуматься об альтернативных источниках формирования личного бюджета в старости", - подытожила экономист.
Россияне назвали размер "пенсии мечты"