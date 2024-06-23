https://1prime.ru/20240623/minoborony-849420060.html

Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю

Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю - 23.06.2024, ПРАЙМ

Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю

За преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя в первую очередь несут ответственность США, заявили в Минобороны России. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T16:46+0300

2024-06-23T16:46+0300

2024-06-23T16:46+0300

спецоперация на украине

севастополь

минобороны рф

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. За преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя в первую очередь несут ответственность США, заявили в Минобороны России. "Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США", - подчеркнули в оборонном ведомстве.По этой причине именно США несут ответственность за произошедшее, заявило Минобороны."Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что подобные действия не останутся безответными.В воскресенье, 23 июня, в 12.15 мск по Севастополю украинскими силами были выпущены пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе повлек жертвы. Погибли три человека, в том числе два ребенка. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава, получили 124 человека, среди них 27 детей.

https://1prime.ru/20240623/aksenov-849419667.html

севастополь

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севастополь, минобороны рф