Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю - 23.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240623/minoborony-849420060.html
Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю
Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю - 23.06.2024, ПРАЙМ
Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю
За преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя в первую очередь несут ответственность США, заявили в Минобороны России. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T16:46+0300
2024-06-23T16:46+0300
спецоперация на украине
севастополь
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/70/841447082_10:0:3598:2018_1920x0_80_0_0_56cfc411ab2de4e45c8b10de1282856d.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. За преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя в первую очередь несут ответственность США, заявили в Минобороны России. "Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США", - подчеркнули в оборонном ведомстве.По этой причине именно США несут ответственность за произошедшее, заявило Минобороны."Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что подобные действия не останутся безответными.В воскресенье, 23 июня, в 12.15 мск по Севастополю украинскими силами были выпущены пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе повлек жертвы. Погибли три человека, в том числе два ребенка. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава, получили 124 человека, среди них 27 детей.
https://1prime.ru/20240623/aksenov-849419667.html
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/70/841447082_458:0:3149:2018_1920x0_80_0_0_75a23ba67c4cfcb2f41b519ce864966d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
севастополь, минобороны рф
Спецоперация на Украине, СЕВАСТОПОЛЬ, Минобороны РФ
16:46 23.06.2024
 
Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю

Минобороны России: Вашингтон несет ответственность за удар ATACMS по Севастополю

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. За преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя в первую очередь несут ответственность США, заявили в Минобороны России.
"Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США", - подчеркнули в оборонном ведомстве.
По этой причине именно США несут ответственность за произошедшее, заявило Минобороны.
#Глава Республики Крым Сергей Аксенов - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
Аксенов заявил о готовности Крыма помочь Севастополю после атаки ВСУ
15:42
"Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что подобные действия не останутся безответными.
В воскресенье, 23 июня, в 12.15 мск по Севастополю украинскими силами были выпущены пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе повлек жертвы. Погибли три человека, в том числе два ребенка. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава, получили 124 человека, среди них 27 детей.
 
Спецоперация на УкраинеСЕВАСТОПОЛЬМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала