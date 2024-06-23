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Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю
Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю - 23.06.2024, ПРАЙМ
Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю
За преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя в первую очередь несут ответственность США, заявили в Минобороны России. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T16:46+0300
2024-06-23T16:46+0300
2024-06-23T16:46+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. За преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя в первую очередь несут ответственность США, заявили в Минобороны России. "Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США", - подчеркнули в оборонном ведомстве.По этой причине именно США несут ответственность за произошедшее, заявило Минобороны."Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что подобные действия не останутся безответными.В воскресенье, 23 июня, в 12.15 мск по Севастополю украинскими силами были выпущены пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе повлек жертвы. Погибли три человека, в том числе два ребенка. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава, получили 124 человека, среди них 27 детей.
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севастополь, минобороны рф
Спецоперация на Украине, СЕВАСТОПОЛЬ, Минобороны РФ
Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю
Минобороны России: Вашингтон несет ответственность за удар ATACMS по Севастополю
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. За преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя в первую очередь несут ответственность США, заявили в Минобороны России.
"Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США", - подчеркнули в оборонном ведомстве.
По этой причине именно США несут ответственность за произошедшее, заявило Минобороны.
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"Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что подобные действия не останутся безответными.
В воскресенье, 23 июня, в 12.15 мск по Севастополю украинскими силами были выпущены пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе повлек жертвы. Погибли три человека, в том числе два ребенка. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава, получили 124 человека, среди них 27 детей.