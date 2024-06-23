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Минздрав России: 124 человека пострадали при обстреле Севастополя - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Минздрав России: 124 человека пострадали при обстреле Севастополя
Минздрав России: 124 человека пострадали при обстреле Севастополя - 23.06.2024, ПРАЙМ
Минздрав России: 124 человека пострадали при обстреле Севастополя
В результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человека, среди них 27 детей, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T16:15+0300
2024-06-23T16:15+0300
спецоперация на украине
севастополь
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человека, среди них 27 детей, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей", - сказал он.Кузнецов добавил, что в больницах Севастополя организовывается дежурство медицинских психологов - они оказывают психологическую помощь пострадавшим и их родственникам.Также помощник министра сказал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.В свою очередь, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что пятеро пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.В воскресенье днем ВСУ атаковали Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, пять воздушных целей были уничтожены в небе над акваторией, однако осколки упали в прибрежной зоне. По последним данным, погибли три человека, в том числе двое детей. Минобороны РФ сообщило, что город был атакован поставленными Соединенными Штатами ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
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севастополь, минздрав рф
Спецоперация на Украине, СЕВАСТОПОЛЬ, Минздрав РФ
16:15 23.06.2024
 
Минздрав России: 124 человека пострадали при обстреле Севастополя

Минздрав России: при ракетной атаке на Севастополь пострадали 124 человека

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человека, среди них 27 детей, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей", - сказал он.
Кузнецов добавил, что в больницах Севастополя организовывается дежурство медицинских психологов - они оказывают психологическую помощь пострадавшим и их родственникам.
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Также помощник министра сказал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.
В свою очередь, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что пятеро пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.
В воскресенье днем ВСУ атаковали Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, пять воздушных целей были уничтожены в небе над акваторией, однако осколки упали в прибрежной зоне. По последним данным, погибли три человека, в том числе двое детей.
Минобороны РФ сообщило, что город был атакован поставленными Соединенными Штатами ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
 
Спецоперация на УкраинеСЕВАСТОПОЛЬМинздрав РФ
 
 
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