https://1prime.ru/20240623/minzdrav-849419804.html

Минздрав России: 124 человека пострадали при обстреле Севастополя

Минздрав России: 124 человека пострадали при обстреле Севастополя - 23.06.2024, ПРАЙМ

Минздрав России: 124 человека пострадали при обстреле Севастополя

В результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человека, среди них 27 детей, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T16:15+0300

2024-06-23T16:15+0300

2024-06-23T16:15+0300

спецоперация на украине

севастополь

минздрав рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/49/841494955_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_b57119b933e48b4c1afcfc94a9fc41fe.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человека, среди них 27 детей, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей", - сказал он.Кузнецов добавил, что в больницах Севастополя организовывается дежурство медицинских психологов - они оказывают психологическую помощь пострадавшим и их родственникам.Также помощник министра сказал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.В свою очередь, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что пятеро пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.В воскресенье днем ВСУ атаковали Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, пять воздушных целей были уничтожены в небе над акваторией, однако осколки упали в прибрежной зоне. По последним данным, погибли три человека, в том числе двое детей. Минобороны РФ сообщило, что город был атакован поставленными Соединенными Штатами ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

https://1prime.ru/20240623/aksenov-849419667.html

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севастополь, минздрав рф