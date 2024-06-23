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В Севастополь направили бригаду врачей федеральных медцентров - 23.06.2024, ПРАЙМ
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В Севастополь направили бригаду врачей федеральных медцентров
В Севастополь направили бригаду врачей федеральных медцентров - 23.06.2024, ПРАЙМ
В Севастополь направили бригаду врачей федеральных медцентров
В Севастополь, подвергшийся ракетной атаке ВСУ, для оказания помощи пострадавшим направлена бригада медиков федеральных центров, по итогам осмотров будет... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T18:53+0300
2024-06-23T18:53+0300
спецоперация на украине
севастополь
минздрав рф
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В Севастополь, подвергшийся ракетной атаке ВСУ, для оказания помощи пострадавшим направлена бригада медиков федеральных центров, по итогам осмотров будет принято решение об эвакуации пострадавших, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. По его словам, сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава, федеральных медицинских центров и столичных больниц направлена в Севастополь по поручению президента Владимира Путина.Кузнецов уточнил, что по итогам совместных осмотров пациентов будут приниматься решения о тактике дальнейшего лечения, в том числе будет решаться вопрос о необходимости медицинской эвакуации. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск. ВСУ выпустили пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. При отражении атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Михаил Развожаев сообщил, что количество погибших увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
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севастополь, минздрав рф
Спецоперация на Украине, СЕВАСТОПОЛЬ, Минздрав РФ
18:53 23.06.2024
 
В Севастополь направили бригаду врачей федеральных медцентров

Минздрав: бригада врачей федеральных медцентров направлена в Севастополь

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации скорой помощи
Автомобиль реанимации скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В Севастополь, подвергшийся ракетной атаке ВСУ, для оказания помощи пострадавшим направлена бригада медиков федеральных центров, по итогам осмотров будет принято решение об эвакуации пострадавших, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
По его словам, сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава, федеральных медицинских центров и столичных больниц направлена в Севастополь по поручению президента Владимира Путина.
Кузнецов уточнил, что по итогам совместных осмотров пациентов будут приниматься решения о тактике дальнейшего лечения, в том числе будет решаться вопрос о необходимости медицинской эвакуации.
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю
16:46
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск. ВСУ выпустили пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. При отражении атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Михаил Развожаев сообщил, что количество погибших увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
 
Спецоперация на УкраинеСЕВАСТОПОЛЬМинздрав РФ
 
 
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