https://1prime.ru/20240623/pensinery-849414107.html

Эксперт рассказала, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры

Эксперт рассказала, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры - 23.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры

Российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, послабления по оплате транспортного и... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T05:20+0300

2024-06-23T05:20+0300

2024-06-23T05:20+0300

россия

пенсионеры

https://cdnn.1prime.ru/img/76507/58/765075862_0:136:1500:980_1920x0_80_0_0_a7a81a686561db9e9169806267cf7d7d.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, послабления по оплате транспортного и земельного налога и отдельные региональные меры поддержки, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура. "Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот: налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, а также при покупке земельного участка под строительство жилья, льготу по оплате транспортного налога, налога на имущество и земельного налога", - сказала Цацура. Она также напомнила, что с 1 января этого года пенсионеры освобождены от налога на имущество - квартиру, комнату, дом, гараж, земельный участок с хозяйственной постройкой площадью до 50 квадратных метров - по одному объекту недвижимости определенного вида. "Защиту от бедности обеспечивает действующая с 2010 года социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, они могут обратиться за получением субсидии на оплату ЖКУ в случае, если эти расходы превышают долю допустимых", - уточнила эксперт. По ее словам, неработающие пенсионеры старше 70 лет сегодня получают компенсацию взносов на капитальный ремонт в 50%, а от 80 лет освобождаются от его оплаты полностью. С 1 июля 2024 года для пенсионеров будут отменены банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. "В регионах, а также на местном уровне, действуют свои льготы и выплаты. Как правило, это льготы по оплате проезда на общественном транспорте, путевки в санатории, услуги социальных работников, оплата протезирования зубов и прочие. Дополнительные льготы пенсионерам связаны с наличием статуса ветерана труда. Некоторым категориям пенсионеров предоставляются бесплатные медикаменты", - добавила Цацура.

https://1prime.ru/20240623/dream-849393711.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пенсионеры