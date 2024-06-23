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Эксперт рассказала, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры
Эксперт рассказала, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры - 23.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры
Российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, послабления по оплате транспортного и... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T05:20+0300
2024-06-23T05:20+0300
россия
пенсионеры
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, послабления по оплате транспортного и земельного налога и отдельные региональные меры поддержки, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура. "Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот: налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, а также при покупке земельного участка под строительство жилья, льготу по оплате транспортного налога, налога на имущество и земельного налога", - сказала Цацура. Она также напомнила, что с 1 января этого года пенсионеры освобождены от налога на имущество - квартиру, комнату, дом, гараж, земельный участок с хозяйственной постройкой площадью до 50 квадратных метров - по одному объекту недвижимости определенного вида. "Защиту от бедности обеспечивает действующая с 2010 года социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, они могут обратиться за получением субсидии на оплату ЖКУ в случае, если эти расходы превышают долю допустимых", - уточнила эксперт. По ее словам, неработающие пенсионеры старше 70 лет сегодня получают компенсацию взносов на капитальный ремонт в 50%, а от 80 лет освобождаются от его оплаты полностью. С 1 июля 2024 года для пенсионеров будут отменены банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. "В регионах, а также на местном уровне, действуют свои льготы и выплаты. Как правило, это льготы по оплате проезда на общественном транспорте, путевки в санатории, услуги социальных работников, оплата протезирования зубов и прочие. Дополнительные льготы пенсионерам связаны с наличием статуса ветерана труда. Некоторым категориям пенсионеров предоставляются бесплатные медикаменты", - добавила Цацура.
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россия, пенсионеры
РОССИЯ, пенсионеры
05:20 23.06.2024
 
Эксперт рассказала, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры

Эксперт Цацура: пенсионерам в России положен налоговый вычет на покупку жилья

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Пенсионеры
%Пенсионеры - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, послабления по оплате транспортного и земельного налога и отдельные региональные меры поддержки, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.
"Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот: налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, а также при покупке земельного участка под строительство жилья, льготу по оплате транспортного налога, налога на имущество и земельного налога", - сказала Цацура.
Она также напомнила, что с 1 января этого года пенсионеры освобождены от налога на имущество - квартиру, комнату, дом, гараж, земельный участок с хозяйственной постройкой площадью до 50 квадратных метров - по одному объекту недвижимости определенного вида.
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"Защиту от бедности обеспечивает действующая с 2010 года социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, они могут обратиться за получением субсидии на оплату ЖКУ в случае, если эти расходы превышают долю допустимых", - уточнила эксперт.
По ее словам, неработающие пенсионеры старше 70 лет сегодня получают компенсацию взносов на капитальный ремонт в 50%, а от 80 лет освобождаются от его оплаты полностью. С 1 июля 2024 года для пенсионеров будут отменены банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг.
"В регионах, а также на местном уровне, действуют свои льготы и выплаты. Как правило, это льготы по оплате проезда на общественном транспорте, путевки в санатории, услуги социальных работников, оплата протезирования зубов и прочие. Дополнительные льготы пенсионерам связаны с наличием статуса ветерана труда. Некоторым категориям пенсионеров предоставляются бесплатные медикаменты", - добавила Цацура.
 
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