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При ударе ВСУ по Севастополю погибли три человека, почти 100 ранены - 23.06.2024, ПРАЙМ
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При ударе ВСУ по Севастополю погибли три человека, почти 100 ранены
При ударе ВСУ по Севастополю погибли три человека, почти 100 ранены - 23.06.2024, ПРАЙМ
При ударе ВСУ по Севастополю погибли три человека, почти 100 ранены
Число погибших от удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, почти 100 человек ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T14:48+0300
2024-06-23T14:53+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Число погибших от удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, почти 100 человек ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, среди погибших - два ребенка и один взрослый. "Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек", - говорится в сообщении.Глава города отметил, что мобилизована вся система здравоохранения, врачи и медицинский персонал находятся на рабочих местах, развёрнуты операционные. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь."Сегодня, в светлый праздник Троицы у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море", - отметил Развожаев.Он выразил сочувствие родным погибших и пострадавшим."Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым - искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления", - написал он.Губернатор выехал в больницу к пострадавшим. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор города Андрей Шевцов.Как сообщает Минобороны, ВСУ атаковала Севастополь с применением поставленных Соединенными Штатами ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
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всу, севастополь
Спецоперация на Украине, ВСУ, СЕВАСТОПОЛЬ
14:48 23.06.2024 (обновлено: 14:53 23.06.2024)
 
При ударе ВСУ по Севастополю погибли три человека, почти 100 ранены

Развожаев: от удара ВСУ по Севастополю погибли три человека, еще почти 100 ранены

© РИА Новости . Василий Батанов | Перейти в медиабанкАндреевский флаг поднят на подлодке "Запорожье" ВМС Украины
Андреевский флаг поднят на подлодке Запорожье ВМС Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Число погибших от удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, почти 100 человек ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, среди погибших - два ребенка и один взрослый. "Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек", - говорится в сообщении.
Глава города отметил, что мобилизована вся система здравоохранения, врачи и медицинский персонал находятся на рабочих местах, развёрнуты операционные. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
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"Сегодня, в светлый праздник Троицы у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море", - отметил Развожаев.
Он выразил сочувствие родным погибших и пострадавшим.
"Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым - искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления", - написал он.
Губернатор выехал в больницу к пострадавшим. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор города Андрей Шевцов.
Как сообщает Минобороны, ВСУ атаковала Севастополь с применением поставленных Соединенными Штатами ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
 
Спецоперация на УкраинеВСУСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
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