https://1prime.ru/20240623/sevastopol-849419233.html

При ударе ВСУ по Севастополю погибли три человека, почти 100 ранены

При ударе ВСУ по Севастополю погибли три человека, почти 100 ранены - 23.06.2024, ПРАЙМ

При ударе ВСУ по Севастополю погибли три человека, почти 100 ранены

Число погибших от удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, почти 100 человек ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T14:48+0300

2024-06-23T14:48+0300

2024-06-23T14:53+0300

спецоперация на украине

всу

севастополь

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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Число погибших от удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, почти 100 человек ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, среди погибших - два ребенка и один взрослый. "Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек", - говорится в сообщении.Глава города отметил, что мобилизована вся система здравоохранения, врачи и медицинский персонал находятся на рабочих местах, развёрнуты операционные. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь."Сегодня, в светлый праздник Троицы у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море", - отметил Развожаев.Он выразил сочувствие родным погибших и пострадавшим."Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым - искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления", - написал он.Губернатор выехал в больницу к пострадавшим. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор города Андрей Шевцов.Как сообщает Минобороны, ВСУ атаковала Севастополь с применением поставленных Соединенными Штатами ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

https://1prime.ru/20240519/sevastopol-848304655.html

севастополь

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всу, севастополь