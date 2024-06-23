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Число жертв атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти
Число жертв атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти - 23.06.2024, ПРАЙМ
Число жертв атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти
Число погибших после ракетного обстрела Севастополя ВСУ возросло до пяти, среди них трое детей и двое взрослых, сообщил губернатор Михаил Развожаев. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T17:02+0300
2024-06-23T17:02+0300
2024-06-23T17:09+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Число погибших после ракетного обстрела Севастополя ВСУ возросло до пяти, среди них трое детей и двое взрослых, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что общее число пострадавших после террористической атаки возросло до 119.
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севастополь, всу
Спецоперация на Украине, СЕВАСТОПОЛЬ, ВСУ
Число жертв атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти
Развожаев: число погибших после атаки ВСУ на Севастополь увеличилось до пяти
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Число погибших после ракетного обстрела Севастополя ВСУ возросло до пяти, среди них трое детей и двое взрослых, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он добавил, что общее число пострадавших после террористической атаки возросло до 119.