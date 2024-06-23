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Число жертв атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти

Число жертв атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти - 23.06.2024, ПРАЙМ

Число жертв атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти

Число погибших после ракетного обстрела Севастополя ВСУ возросло до пяти, среди них трое детей и двое взрослых, сообщил губернатор Михаил Развожаев. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T17:02+0300

2024-06-23T17:02+0300

2024-06-23T17:09+0300

спецоперация на украине

севастополь

всу

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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Число погибших после ракетного обстрела Севастополя ВСУ возросло до пяти, среди них трое детей и двое взрослых, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что общее число пострадавших после террористической атаки возросло до 119.

севастополь

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севастополь, всу