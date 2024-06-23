https://1prime.ru/20240623/sevastopol-849422266.html

При атаке на Севастополь погибли четыре человека, ранены 144

При атаке на Севастополь погибли четыре человека, ранены 144 - 23.06.2024, ПРАЙМ

При атаке на Севастополь погибли четыре человека, ранены 144

Глава Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что после атаки ВСУ погибли четыре человека, включая двоих детей, а не пять, как сообщалось ранее. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T20:17+0300

2024-06-23T20:17+0300

2024-06-23T20:24+0300

спецоперация на украине

севастополь

всу

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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Глава Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что после атаки ВСУ погибли четыре человека, включая двоих детей, а не пять, как сообщалось ранее."По уточненной информации, погибли 4 человека, из них 2 ребенка", - написал глава города в своем Telegram-канале.Он добавил, что общее число пострадавших возросло до 144, госпитализированы 82 человека.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что состояние 13 пострадавших в результате обстрела врачи оценивают как тяжелое, 62 пациента получили помощь амбулаторно.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск. ВСУ выпустили пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. При отражении атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей.

https://1prime.ru/20240623/minzdrav-849421211.html

севастополь

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севастополь, всу