https://1prime.ru/20240623/sevastopol-849424059.html

Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Севастополь выросло до 151

Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Севастополь выросло до 151 - 23.06.2024, ПРАЙМ

Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Севастополь выросло до 151

Общее количество пострадавших в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины на Севастополь выросло до 151 человека, из них госпитализированы 82, сообщил... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T23:29+0300

2024-06-23T23:29+0300

2024-06-23T23:29+0300

спецоперация на украине

севастополь

всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. Общее количество пострадавших в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины на Севастополь выросло до 151 человека, из них госпитализированы 82, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что 144 человека получили ранения и травмы различной степени тяжести. Из них госпитализированы 82 - 55 взрослых и 27 детей. Погибли четыре человека. "По информации на 21.00 погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82", - написал глава городаПреднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск. ВСУ выпустили пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей города.

https://1prime.ru/20240623/aksenov-849419667.html

севастополь

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севастополь, всу