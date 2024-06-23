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Турбизнесу рекомендовали не применять штрафы при отмене туров в Крым - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Турбизнесу рекомендовали не применять штрафы при отмене туров в Крым
Турбизнесу рекомендовали не применять штрафы при отмене туров в Крым - 23.06.2024, ПРАЙМ
Турбизнесу рекомендовали не применять штрафы при отмене туров в Крым
Министерство экономического развития России в связи с ракетной атакой Вооруженных сил Украины по Севастополю рекомендовало участникам туристического рынка не... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T21:11+0300
2024-06-23T21:11+0300
спецоперация на украине
туризм
крым
севастополь
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Министерство экономического развития России в связи с ракетной атакой Вооруженных сил Украины по Севастополю рекомендовало участникам туристического рынка не применять штрафные санкции для тех, кто решил отменить ранее приобретенные туры в Крым и Севастополь, сообщили в пресс-службе ведомства. "Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым", - говорится в сообщении ведомства. Преднамеренный террористический удар американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск. ВСУ выпустили пять ракет, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО, отражая атаки, перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей. По последним данным главы региона Михаила Развожаева, погибли четыре человека, включая двоих детей, пострадали 144.
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туризм, крым, севастополь
Спецоперация на Украине, Туризм, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ
21:11 23.06.2024
 
Турбизнесу рекомендовали не применять штрафы при отмене туров в Крым

МЭР РФ рекомендовало турбизнесу не применять штрафы при отмене туров в Севастополь и Крым

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Министерство экономического развития России в связи с ракетной атакой Вооруженных сил Украины по Севастополю рекомендовало участникам туристического рынка не применять штрафные санкции для тех, кто решил отменить ранее приобретенные туры в Крым и Севастополь, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым", - говорится в сообщении ведомства.
Преднамеренный террористический удар американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск. ВСУ выпустили пять ракет, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО, отражая атаки, перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей. По последним данным главы региона Михаила Развожаева, погибли четыре человека, включая двоих детей, пострадали 144.
#Глава Республики Крым Сергей Аксенов - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
Аксенов заявил о готовности Крыма помочь Севастополю после атаки ВСУ
15:42
 
Спецоперация на УкраинеТуризмКРЫМСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
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