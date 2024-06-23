https://1prime.ru/20240623/shtrafy-849422655.html

Турбизнесу рекомендовали не применять штрафы при отмене туров в Крым

Турбизнесу рекомендовали не применять штрафы при отмене туров в Крым - 23.06.2024, ПРАЙМ

Турбизнесу рекомендовали не применять штрафы при отмене туров в Крым

Министерство экономического развития России в связи с ракетной атакой Вооруженных сил Украины по Севастополю рекомендовало участникам туристического рынка не... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T21:11+0300

2024-06-23T21:11+0300

2024-06-23T21:11+0300

спецоперация на украине

туризм

крым

севастополь

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845803045_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_83ab411ae8bb5f7a167f340046ebac44.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Министерство экономического развития России в связи с ракетной атакой Вооруженных сил Украины по Севастополю рекомендовало участникам туристического рынка не применять штрафные санкции для тех, кто решил отменить ранее приобретенные туры в Крым и Севастополь, сообщили в пресс-службе ведомства. "Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым", - говорится в сообщении ведомства. Преднамеренный террористический удар американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск. ВСУ выпустили пять ракет, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО, отражая атаки, перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей. По последним данным главы региона Михаила Развожаева, погибли четыре человека, включая двоих детей, пострадали 144.

https://1prime.ru/20240623/aksenov-849419667.html

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, крым, севастополь