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США наказал ключевой союзник, сообщает СМИ
США наказал ключевой союзник, сообщает СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
США наказал ключевой союзник, сообщает СМИ
Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман отомстил президенту США Джо Байдену за его слова в 2020 году, расторгнув нефтедолларое соглашение между двумя... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T08:00+0300
2024-06-23T08:00+0300
2024-06-23T08:00+0300
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман отомстил президенту США Джо Байдену за его слова в 2020 году, расторгнув нефтедолларое соглашение между двумя странами, такое мнение высказал директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.Как пишет издание, глобальные балансы и позиции стратегических западных союзников кардинально меняются. Отмечается, что по обе стороны Атлантики мировые игроки движутся к катастрофе в своей внутренней и внешней политике. "Старый порядок быстро рушится. Западные лидеры, преследующие максималистские цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше", — пишет Тутар.По его словам, одним из главных признаков этой новой эры стал конец нефтедолларовой системы, по которой Саудовская Аравия соглашалась продавать свою нефть за доллары, считает он. Тутар упомянул, как во время президентской кампании 2020 года президент США Джо Байден оскорбил бин Салмана, назвав его "изгоем" и пообещав привлечь к ответственности за смерть журналиста Джамаля Хашогги.Так называемое нефтедолларовое соглашение Саудовской Аравии и США, оформленное после нефтяного кризиса 1973 года, прекратило свое действие девятого июня текущего года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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саудовская аравия, сша, нефть
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, Нефть
США наказал ключевой союзник, сообщает СМИ
Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену за критику наследного принца
МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ.
Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман отомстил президенту США Джо Байдену за его слова в 2020 году, расторгнув нефтедолларое соглашение между двумя странами, такое мнение высказал директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah
Берджан Тутар.
Как пишет издание, глобальные балансы и позиции стратегических западных союзников кардинально меняются. Отмечается, что по обе стороны Атлантики мировые игроки движутся к катастрофе в своей внутренней и внешней политике.
"Старый порядок быстро рушится. Западные лидеры, преследующие максималистские цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше", — пишет Тутар.
По его словам, одним из главных признаков этой новой эры стал конец нефтедолларовой системы, по которой Саудовская Аравия соглашалась продавать свою нефть за доллары, считает он. Тутар упомянул, как во время президентской кампании 2020 года президент США Джо Байден оскорбил бин Салмана, назвав его "изгоем" и пообещав привлечь к ответственности за смерть журналиста Джамаля Хашогги.
Так называемое нефтедолларовое соглашение Саудовской Аравии и США, оформленное после нефтяного кризиса 1973 года, прекратило свое действие девятого июня текущего года.
Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>