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Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ
Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ
Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ
Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трамп может воспользоваться неуравновешенностью и сниженными когнитивными способностями своего... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T11:36+0300
2024-06-23T11:37+0300
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трамп может воспользоваться неуравновешенностью и сниженными когнитивными способностями своего противника Джо Байдена в ходе грядущих дебатов, пишет издание New York Post."По словам соперников, ранее сражавшихся с Байденом, у президента него есть целый ряд уязвимых мест, включая вспыльчивость и замедление когнитивных способностей, которые Дональд Трамп может использовать на первых дебатах 27 июня", - сообщается в материале статьи.Как рассказали опрошенные изданием источники, Байден испытывал сложности с сохранением спокойствия еще в период избирательной кампании в американский Сенат, где он работал вплоть до перехода в Белый дом вице-президентом при администрации Барака Обамы.Так, одним из самых ярких примеров неуравновешенности в характере нынешнего главы США стал инцидент в декабре 2019 года, когда на праймериз демократов Байдена спросили о работе его сына Хантера на Украине. Как указывает газета, на тот момент будущий глава государства назвал обратившегося к нему мужчину "чертовым лжецом" и "толстым".Другой уязвимостью Байдена является проблема снижения его когнитивных способностей. Его бывшие оппоненты упоминали, что американский лидер уже не является "тем же человеком, что четыре года назад", года он в прошлый раз дебатировал с Трампом.В связи с этим представитель республиканского лагеря постарается выставить главу государства "старым и неспособным справляться с фактами и давлением".В последнее время проблемы с памятью американского лидера проявляются особенно явно. Ранее сообщалось, что Байден рассказывал о недавнем общении с покойным главой Франции Франсуа Миттераном. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказывалась комментировать оговорку американского лидера, заявив, что "не полезет в эту кроличью нору".
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сша, дональд трамп, джо байден
США, Дональд Трамп, Джо Байден
11:36 23.06.2024 (обновлено: 11:37 23.06.2024)
 
Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ

NYP: Трамп может использовать когнитивный упадок Байдена на дебатах

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© Фото : Public domain
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ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трамп может воспользоваться неуравновешенностью и сниженными когнитивными способностями своего противника Джо Байдена в ходе грядущих дебатов, пишет издание New York Post.
"По словам соперников, ранее сражавшихся с Байденом, у президента него есть целый ряд уязвимых мест, включая вспыльчивость и замедление когнитивных способностей, которые Дональд Трамп может использовать на первых дебатах 27 июня", - сообщается в материале статьи.
Как рассказали опрошенные изданием источники, Байден испытывал сложности с сохранением спокойствия еще в период избирательной кампании в американский Сенат, где он работал вплоть до перехода в Белый дом вице-президентом при администрации Барака Обамы.
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Так, одним из самых ярких примеров неуравновешенности в характере нынешнего главы США стал инцидент в декабре 2019 года, когда на праймериз демократов Байдена спросили о работе его сына Хантера на Украине. Как указывает газета, на тот момент будущий глава государства назвал обратившегося к нему мужчину "чертовым лжецом" и "толстым".
Другой уязвимостью Байдена является проблема снижения его когнитивных способностей. Его бывшие оппоненты упоминали, что американский лидер уже не является "тем же человеком, что четыре года назад", года он в прошлый раз дебатировал с Трампом.
В связи с этим представитель республиканского лагеря постарается выставить главу государства "старым и неспособным справляться с фактами и давлением".
В последнее время проблемы с памятью американского лидера проявляются особенно явно. Ранее сообщалось, что Байден рассказывал о недавнем общении с покойным главой Франции Франсуа Миттераном. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказывалась комментировать оговорку американского лидера, заявив, что "не полезет в эту кроличью нору".
 
СШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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