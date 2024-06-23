https://1prime.ru/20240623/tramp-849417401.html

Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ

Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ - 23.06.2024, ПРАЙМ

Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трамп может воспользоваться неуравновешенностью и сниженными когнитивными способностями своего... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T11:36+0300

2024-06-23T11:36+0300

2024-06-23T11:37+0300

сша

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ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трамп может воспользоваться неуравновешенностью и сниженными когнитивными способностями своего противника Джо Байдена в ходе грядущих дебатов, пишет издание New York Post."По словам соперников, ранее сражавшихся с Байденом, у президента него есть целый ряд уязвимых мест, включая вспыльчивость и замедление когнитивных способностей, которые Дональд Трамп может использовать на первых дебатах 27 июня", - сообщается в материале статьи.Как рассказали опрошенные изданием источники, Байден испытывал сложности с сохранением спокойствия еще в период избирательной кампании в американский Сенат, где он работал вплоть до перехода в Белый дом вице-президентом при администрации Барака Обамы.Так, одним из самых ярких примеров неуравновешенности в характере нынешнего главы США стал инцидент в декабре 2019 года, когда на праймериз демократов Байдена спросили о работе его сына Хантера на Украине. Как указывает газета, на тот момент будущий глава государства назвал обратившегося к нему мужчину "чертовым лжецом" и "толстым".Другой уязвимостью Байдена является проблема снижения его когнитивных способностей. Его бывшие оппоненты упоминали, что американский лидер уже не является "тем же человеком, что четыре года назад", года он в прошлый раз дебатировал с Трампом.В связи с этим представитель республиканского лагеря постарается выставить главу государства "старым и неспособным справляться с фактами и давлением".В последнее время проблемы с памятью американского лидера проявляются особенно явно. Ранее сообщалось, что Байден рассказывал о недавнем общении с покойным главой Франции Франсуа Миттераном. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказывалась комментировать оговорку американского лидера, заявив, что "не полезет в эту кроличью нору".

https://1prime.ru/20240206/842993211.html

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сша, дональд трамп, джо байден