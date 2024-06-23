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Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру вице-президента - 23.06.2024, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру вице-президента
Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру вице-президента - 23.06.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру вице-президента
Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трампп заявил, что определился с кандидатурой премьер-министра, который, возможно, появится в... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T13:33+0300
2024-06-23T13:33+0300
сша
дональд трамп
джо байден
выборы в сша
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трампп заявил, что определился с кандидатурой премьер-министра, который, возможно, появится в сопровождении бывшего лидера страны на грядущих дебатах с главой США Джо Байденом. Об этом со ссылкой на слова Трампа рассказал телеканал NBC News."Он там будет (на дебатах 27 июня - ред.). Я думаю, многие придут туда", - отметил Трамп. Портал Axios, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, до этого заявлял, что Трамп выберет себе вице-президента, в тандеме с которым он поборется за кресло в Белом доме, по умению собирать средства на предвыборную кампанию.New York Post ранее писал, Трамп может воспользоваться неуравновешенностью и сниженными когнитивными способностями своего противника Джо Байдена в ходе грядущих дебатов.
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сша, дональд трамп, джо байден, выборы в сша
США, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы в США
13:33 23.06.2024
 
Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру вице-президента

Трамп заявил, что уже выбрал вице-президента и он будет на дебатах с Байденом

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трампп заявил, что определился с кандидатурой премьер-министра, который, возможно, появится в сопровождении бывшего лидера страны на грядущих дебатах с главой США Джо Байденом. Об этом со ссылкой на слова Трампа рассказал телеканал NBC News.
"Он там будет (на дебатах 27 июня - ред.). Я думаю, многие придут туда", - отметил Трамп.
Портал Axios, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, до этого заявлял, что Трамп выберет себе вице-президента, в тандеме с которым он поборется за кресло в Белом доме, по умению собирать средства на предвыборную кампанию.
New York Post ранее писал, Трамп может воспользоваться неуравновешенностью и сниженными когнитивными способностями своего противника Джо Байдена в ходе грядущих дебатов.
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