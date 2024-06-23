https://1prime.ru/20240623/ukraina-849417277.html

СМИ раскрыли, на что пойдет Украина для окончания СВО

СМИ раскрыли, на что пойдет Украина для окончания СВО - 23.06.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, на что пойдет Украина для окончания СВО

Из-за успехов российских Вооруженных сил на фронте Украина будет вынуждена согласиться на все условия ради окончания боевых действий. Об этом сообщил... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T12:41+0300

2024-06-23T12:41+0300

2024-06-23T12:41+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сво

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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Из-за успехов российских Вооруженных сил на фронте Украина будет вынуждена согласиться на все условия ради окончания боевых действий. Об этом сообщил обозреватель Арис Руссинос в статье для UnHerd."Этим летом Россия может добиться успехов на поле боя, вынудив Киев принять условия, которые тот сейчас отвергает", — подчеркнул аналитик.Кроме того, обозреватель упомянул, что некоторые гпредставители западной элиты считают подобный исход достаточно вероятным, хоть и не оглашают свои мысли. По его словам, недавно российский президент Владимир Путин предложил новые условия для урегулирования конфликта, они стали более жесткими, чем в начале спецоперацииПрезидент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, которые предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг. Глава российского государства также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>>

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