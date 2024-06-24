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Антонов указал на ответственность США за ракетный обстрел Севастополя

Антонов указал на ответственность США за ракетный обстрел Севастополя - 24.06.2024, ПРАЙМ

Антонов указал на ответственность США за ракетный обстрел Севастополя

Обстрел Севастополя ракетами ATACMS американского производства показал, что администрация Соединенных Штатов встала на сторону международного терроризма, при... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T06:03+0300

2024-06-24T06:03+0300

2024-06-24T06:03+0300

спецоперация на украине

севастополь

анатолий антонов

сша

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ВАШИНГТОН, 24 июн – ПРАЙМ. Обстрел Севастополя ракетами ATACMS американского производства показал, что администрация Соединенных Штатов встала на сторону международного терроризма, при этом ей не уйти от ответственности, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. "Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма. Потворствует ударам бандеровцев по мирному гражданскому населению. Нет никакого оправдания кровавым деяниям ВСУ", - подчеркнул дипломатПо его словам, замалчивание властями США преступления, целенаправленно совершенного во время "концентрации максимального количества россиян на берегу" в чтимый всеми христианский праздник, вызывают гнев и негодование. "Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей", - отметил Антонов. Власти Соединенных Штатов не стали комментировать произошедшее, про обстрел пляжа в Севастополе не рассказывают основные местные телеканалы. Посол назвал очевидным, что кассетные боеприпасы в оперативно-тактических ракетах АТACMS не могут быть запущены без участия специалистов из США и поддержки со стороны американской разведки. Дипломат выразил уверенность в том, что нацисты получат "жесткий ответ на фронте и не только". Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен украинскими силами 23 июня в 12.15 мск. ВСУ запустили пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей. По последним данным ранения и травмы получили 151 человек, госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть находится в тяжелом состоянии. Погибли четыре человека, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

https://1prime.ru/20240623/minoborony-849420060.html

севастополь

сша

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севастополь, анатолий антонов, сша, украина