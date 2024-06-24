https://1prime.ru/20240624/antonov-849425770.html
Антонов указал на ответственность США за ракетный обстрел Севастополя
Антонов указал на ответственность США за ракетный обстрел Севастополя - 24.06.2024, ПРАЙМ
Антонов указал на ответственность США за ракетный обстрел Севастополя
Обстрел Севастополя ракетами ATACMS американского производства показал, что администрация Соединенных Штатов встала на сторону международного терроризма, при... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T06:03+0300
2024-06-24T06:03+0300
2024-06-24T06:03+0300
спецоперация на украине
севастополь
анатолий антонов
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c684e458e29b2d98ceb01b3a0114efe5.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн – ПРАЙМ. Обстрел Севастополя ракетами ATACMS американского производства показал, что администрация Соединенных Штатов встала на сторону международного терроризма, при этом ей не уйти от ответственности, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. "Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма. Потворствует ударам бандеровцев по мирному гражданскому населению. Нет никакого оправдания кровавым деяниям ВСУ", - подчеркнул дипломатПо его словам, замалчивание властями США преступления, целенаправленно совершенного во время "концентрации максимального количества россиян на берегу" в чтимый всеми христианский праздник, вызывают гнев и негодование. "Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей", - отметил Антонов. Власти Соединенных Штатов не стали комментировать произошедшее, про обстрел пляжа в Севастополе не рассказывают основные местные телеканалы. Посол назвал очевидным, что кассетные боеприпасы в оперативно-тактических ракетах АТACMS не могут быть запущены без участия специалистов из США и поддержки со стороны американской разведки. Дипломат выразил уверенность в том, что нацисты получат "жесткий ответ на фронте и не только". Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен украинскими силами 23 июня в 12.15 мск. ВСУ запустили пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей. По последним данным ранения и травмы получили 151 человек, госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть находится в тяжелом состоянии. Погибли четыре человека, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
https://1prime.ru/20240623/minoborony-849420060.html
севастополь
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_a140916123e85d488aba7cf75b8dc6b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, анатолий антонов, сша, украина
Спецоперация на Украине, СЕВАСТОПОЛЬ, Анатолий Антонов, США, УКРАИНА
Антонов указал на ответственность США за ракетный обстрел Севастополя
Антонов: обстрел Севастополя показал, что США на стороне международного терроризма
ВАШИНГТОН, 24 июн – ПРАЙМ. Обстрел Севастополя ракетами ATACMS американского производства показал, что администрация Соединенных Штатов встала на сторону международного терроризма, при этом ей не уйти от ответственности, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
"Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма. Потворствует ударам бандеровцев по мирному гражданскому населению. Нет никакого оправдания кровавым деяниям ВСУ", - подчеркнул дипломат
По его словам, замалчивание властями США преступления, целенаправленно совершенного во время "концентрации максимального количества россиян на берегу" в чтимый всеми христианский праздник, вызывают гнев и негодование. "Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей", - отметил Антонов.
Минобороны России возложило на США ответственность за удар по Севастополю
Власти Соединенных Штатов не стали комментировать произошедшее, про обстрел пляжа в Севастополе не рассказывают основные местные телеканалы.
Посол назвал очевидным, что кассетные боеприпасы в оперативно-тактических ракетах АТACMS не могут быть запущены без участия специалистов из США и поддержки со стороны американской разведки. Дипломат выразил уверенность в том, что нацисты получат "жесткий ответ на фронте и не только".
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен украинскими силами 23 июня в 12.15 мск. ВСУ запустили пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей. По последним данным ранения и травмы получили 151 человек, госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть находится в тяжелом состоянии. Погибли четыре человека, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.