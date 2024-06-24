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Появились белые лимузины Lada Aura, пишет СМИ - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Появились белые лимузины Lada Aura, пишет СМИ
Появились белые лимузины Lada Aura, пишет СМИ - 24.06.2024, ПРАЙМ
Появились белые лимузины Lada Aura, пишет СМИ
"АвтоВАЗ" начал собирать белые лимузины Lada Aura, пишет Motor. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T10:31+0300
2024-06-24T10:31+0300
авто
lada aura
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал собирать белые лимузины Lada Aura, пишет Motor.В сети появились снимки как минимум шести прототипов удлиненного седана в ранее невиданной конфигурации —черный салон, светлый кузов и многоспицевые хромированные диски с направленным рисунком.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ течение года на публике появлялись только черные лимузины с белым кожаным салоном и колёсами с четырьмя сдвоенными спицами. У белых Lada Aura сохранились черные детали, включая зеркала, крышу и антенну-плавник.Точное количество выпущенных лимузинов неизвестно, но предполагается конвейерная сборка — один-два прототипов в неделю.При этом некоторое количество машин было сделано раньше с использованием обходных технологий.На светлом кузове Lada Aura хорошо видны парктроники, которые есть не только сзади, но и спереди.Покупателям флагмана не придется доплачивать за систему стабилизации ESP, климат-контроль и другие опции.В продаже Lada Aura должна появиться осенью. Первоначально будут доступны только богатые комплектации с мотором 1.8 и вариатором, а в дальнейшем выпустят упрощенную версию для такси.Основное отличие Lada Aura от Lada Vesta — удлиненный на 25 сантиметров кузов.
https://1prime.ru/20240620/avto-849336811.html
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авто, lada aura
Авто, LADA AURA
10:31 24.06.2024
 
Появились белые лимузины Lada Aura, пишет СМИ

Motor: АвтоВАЗ стал собирать белые лимузины Lada Aura

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЕАЭС-2023. Работа форума
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал собирать белые лимузины Lada Aura, пишет Motor.
В сети появились снимки как минимум шести прототипов удлиненного седана в ранее невиданной конфигурации —черный салон, светлый кузов и многоспицевые хромированные диски с направленным рисунком.
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В течение года на публике появлялись только черные лимузины с белым кожаным салоном и колёсами с четырьмя сдвоенными спицами. У белых Lada Aura сохранились черные детали, включая зеркала, крышу и антенну-плавник.
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Точное количество выпущенных лимузинов неизвестно, но предполагается конвейерная сборка — один-два прототипов в неделю.
При этом некоторое количество машин было сделано раньше с использованием обходных технологий.
На светлом кузове Lada Aura хорошо видны парктроники, которые есть не только сзади, но и спереди.
Покупателям флагмана не придется доплачивать за систему стабилизации ESP, климат-контроль и другие опции.
В продаже Lada Aura должна появиться осенью. Первоначально будут доступны только богатые комплектации с мотором 1.8 и вариатором, а в дальнейшем выпустят упрощенную версию для такси.
Основное отличие Lada Aura от Lada Vesta — удлиненный на 25 сантиметров кузов.
 
АвтоLADA AURA
 
 
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