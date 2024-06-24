https://1prime.ru/20240624/aura-849430565.html
Появились белые лимузины Lada Aura, пишет СМИ
Появились белые лимузины Lada Aura, пишет СМИ - 24.06.2024, ПРАЙМ
Появились белые лимузины Lada Aura, пишет СМИ
"АвтоВАЗ" начал собирать белые лимузины Lada Aura, пишет Motor. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T10:31+0300
2024-06-24T10:31+0300
2024-06-24T10:31+0300
авто
lada aura
https://cdnn.1prime.ru/img/84084/88/840848800_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8fd89edf2450bcafedef7f3358de89e9.jpg
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал собирать белые лимузины Lada Aura, пишет Motor.В сети появились снимки как минимум шести прототипов удлиненного седана в ранее невиданной конфигурации —черный салон, светлый кузов и многоспицевые хромированные диски с направленным рисунком.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ течение года на публике появлялись только черные лимузины с белым кожаным салоном и колёсами с четырьмя сдвоенными спицами. У белых Lada Aura сохранились черные детали, включая зеркала, крышу и антенну-плавник.Точное количество выпущенных лимузинов неизвестно, но предполагается конвейерная сборка — один-два прототипов в неделю.При этом некоторое количество машин было сделано раньше с использованием обходных технологий.На светлом кузове Lada Aura хорошо видны парктроники, которые есть не только сзади, но и спереди.Покупателям флагмана не придется доплачивать за систему стабилизации ESP, климат-контроль и другие опции.В продаже Lada Aura должна появиться осенью. Первоначально будут доступны только богатые комплектации с мотором 1.8 и вариатором, а в дальнейшем выпустят упрощенную версию для такси.Основное отличие Lada Aura от Lada Vesta — удлиненный на 25 сантиметров кузов.
https://1prime.ru/20240620/avto-849336811.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84084/88/840848800_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eee40936da13604ee4cac869ae0f23cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, lada aura
Появились белые лимузины Lada Aura, пишет СМИ
Motor: АвтоВАЗ стал собирать белые лимузины Lada Aura
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал собирать белые лимузины Lada Aura, пишет Motor.
В сети появились снимки как минимум шести прототипов удлиненного седана в ранее невиданной конфигурации —черный салон, светлый кузов и многоспицевые хромированные диски с направленным рисунком.
В течение года на публике появлялись только черные лимузины с белым кожаным салоном и колёсами с четырьмя сдвоенными спицами. У белых Lada Aura сохранились черные детали, включая зеркала, крышу и антенну-плавник.
"АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Largus
Точное количество выпущенных лимузинов неизвестно, но предполагается конвейерная сборка — один-два прототипов в неделю.
При этом некоторое количество машин было сделано раньше с использованием обходных технологий.
На светлом кузове Lada Aura хорошо видны парктроники, которые есть не только сзади, но и спереди.
Покупателям флагмана не придется доплачивать за систему стабилизации ESP, климат-контроль и другие опции.
В продаже Lada Aura должна появиться осенью. Первоначально будут доступны только богатые комплектации с мотором 1.8 и вариатором, а в дальнейшем выпустят упрощенную версию для такси.
Основное отличие Lada Aura от Lada Vesta — удлиненный на 25 сантиметров кузов.