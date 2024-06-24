https://1prime.ru/20240624/aura-849430565.html

Появились белые лимузины Lada Aura, пишет СМИ

Появились белые лимузины Lada Aura, пишет СМИ - 24.06.2024, ПРАЙМ

Появились белые лимузины Lada Aura, пишет СМИ

"АвтоВАЗ" начал собирать белые лимузины Lada Aura, пишет Motor. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T10:31+0300

2024-06-24T10:31+0300

2024-06-24T10:31+0300

авто

lada aura

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал собирать белые лимузины Lada Aura, пишет Motor.В сети появились снимки как минимум шести прототипов удлиненного седана в ранее невиданной конфигурации —черный салон, светлый кузов и многоспицевые хромированные диски с направленным рисунком.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ течение года на публике появлялись только черные лимузины с белым кожаным салоном и колёсами с четырьмя сдвоенными спицами. У белых Lada Aura сохранились черные детали, включая зеркала, крышу и антенну-плавник.Точное количество выпущенных лимузинов неизвестно, но предполагается конвейерная сборка — один-два прототипов в неделю.При этом некоторое количество машин было сделано раньше с использованием обходных технологий.На светлом кузове Lada Aura хорошо видны парктроники, которые есть не только сзади, но и спереди.Покупателям флагмана не придется доплачивать за систему стабилизации ESP, климат-контроль и другие опции.В продаже Lada Aura должна появиться осенью. Первоначально будут доступны только богатые комплектации с мотором 1.8 и вариатором, а в дальнейшем выпустят упрощенную версию для такси.Основное отличие Lada Aura от Lada Vesta — удлиненный на 25 сантиметров кузов.

https://1prime.ru/20240620/avto-849336811.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, lada aura