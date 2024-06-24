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ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро на 25 июня
ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро на 25 июня - 24.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс доллара и евро на 25 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 18,73 копейки, до 11,8582 рубля, курс доллара уменьшился на 58,65 копейки, до 87,373... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T17:17+0300
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курс доллара к рублю цб рф
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 18,73 копейки, до 11,8582 рубля, курс доллара уменьшился на 58,65 копейки, до 87,373 рубля, евро снизился на 18,47 копейки, до 94,0759 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, банк россии, курс доллара к рублю цб рф
РОССИЯ, Банк России, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, USD/RUB - Курс доллара к рублю
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 18,73 копейки, до 11,8582 рубля, курс доллара уменьшился на 58,65 копейки, до 87,373 рубля, евро снизился на 18,47 копейки, до 94,0759 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.