Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте - 24.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240624/budanov-849424655.html
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте - 24.06.2024, ПРАЙМ
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
Руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* признал в интервью изданию Philadelphia Inquirer, что ситуация, которая... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T05:29+0300
2024-06-24T05:29+0300
спецоперация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* признал в интервью изданию Philadelphia Inquirer, что ситуация, которая складывается на фронте, является сложной для ВСУ."Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", - сказал он. Также Буданов* заявил, что выступает против мирных переговоров с Москвой. В мае он отмечал, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы личного состава украинских войск находятся на минимальном уровне.Ранее, 5 июня, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации на кураховском, купянском и харьковском направлениях, а также на красноармейском направлении в Донецкой народной республике. В российском Минобороны сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР.* Внесен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму
https://1prime.ru/20240622/udar-849401613.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
05:29 24.06.2024
 
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте

Буданов заявил, что ситуация на фронте для Киева является сложной

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* признал в интервью изданию Philadelphia Inquirer, что ситуация, которая складывается на фронте, является сложной для ВСУ.
"Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", - сказал он.
Также Буданов* заявил, что выступает против мирных переговоров с Москвой.
*Многофункциональный истребитель-бомбардировщик ВКС РФ Су-34 с модулями РЭБ Хибины на законцовках крыльев взлетает с авиабазы Хмеймим, Сирия - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
Российские военные ударили по расположению ВСУ у Ивано-Франковска
22 июня, 09:13
В мае он отмечал, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы личного состава украинских войск находятся на минимальном уровне.
Ранее, 5 июня, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации на кураховском, купянском и харьковском направлениях, а также на красноармейском направлении в Донецкой народной республике.
В российском Минобороны сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР.
* Внесен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму
 
Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала