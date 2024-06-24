https://1prime.ru/20240624/budanov-849424655.html

Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте

Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте - 24.06.2024, ПРАЙМ

Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте

Руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* признал в интервью изданию Philadelphia Inquirer, что ситуация, которая... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T05:29+0300

2024-06-24T05:29+0300

2024-06-24T05:29+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* признал в интервью изданию Philadelphia Inquirer, что ситуация, которая складывается на фронте, является сложной для ВСУ."Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", - сказал он. Также Буданов* заявил, что выступает против мирных переговоров с Москвой. В мае он отмечал, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы личного состава украинских войск находятся на минимальном уровне.Ранее, 5 июня, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации на кураховском, купянском и харьковском направлениях, а также на красноармейском направлении в Донецкой народной республике. В российском Минобороны сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР.* Внесен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму

https://1prime.ru/20240622/udar-849401613.html

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