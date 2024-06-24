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СМИ рассказали, где будет "Автодом" собирать премиальные авто Chery

СМИ рассказали, где будет "Автодом" собирать премиальные авто Chery - 24.06.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказали, где будет "Автодом" собирать премиальные авто Chery

"Автодом", владеющий экс-заводом Mercedes в подмосковном Есипово, будет собирать на этой площадке премиальные автомобили китайского концерна Chery по договору о | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T08:59+0300

2024-06-24T08:59+0300

2024-06-24T09:45+0300

россия

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. "Автодом", владеющий экс-заводом Mercedes в подмосковном Есипово, будет собирать на этой площадке премиальные автомобили китайского концерна Chery по договору о контрактной сборке; начало производства моделей Exeed намечено на июль, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Экс-завод Mercedes в подмосковном Есипово, отошедший "Автодому", будет собирать премиальные автомобили концерна Chery по договору о контрактной сборке. По данным "Ъ", серийная сборка Exeed, начиная с модели VX, стартует в июле, а в августе первую партию получат дилеры", - отмечается в материале. Согласно договоренностям, "Автодом" получит вознаграждение за каждый собранный автомобиль. Речь может идти о сумме в диапазоне 450–500 евро за машинокомплект. Вторая модель должна встать на конвейер в феврале 2025 года, говорят источники издания. По данным газеты, "Чери Автомобили Рус" получила декларации соответствия на серийно выпускаемые автомобили Exeed типов М51 (модель TXL) и М52 (модель VX), где изготовителем значится сама компания, а производственной площадкой "МБ Рус Мануфэкчуринг" - экс-завод Mercedes. Также есть декларация, где перечислен более широкий перечень моделей и суббрендов Chery. "Количество партнеров значительно больше, чем только группа Chery. Мы готовы собирать по контракту, если это будет необходимо, и для группы Chery", - приводятся в материале слова гендиректора "Автодома" Андрея Ольховского. Топ-менеджер также отметил, что завод одновременно будет производить четыре-шесть моделей. "Автодом" приобрел бывшую площадку Mercedes в РФ в апреле 2023 года. Согласно договоренностям, озвученным первым вице-премьером Денисом Мантуровым, немецкий автоконцерн имеет опцион на ее обратный выкуп в течение 6 лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, chery, авто