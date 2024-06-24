https://1prime.ru/20240624/dagestan-849424534.html

Турбизнес рекомендовали не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан

Турбизнес рекомендовали не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан - 24.06.2024, ПРАЙМ

Турбизнес рекомендовали не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан

Минэкономразвития России рекомендовало отелям и турбизнесу не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T05:20+0300

2024-06-24T05:20+0300

2024-06-24T05:21+0300

туризм

минэкономразвития рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83997/03/839970373_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_7fd6c2b5f9fc85ae5e0a6ab371f428cd.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендовало отелям и турбизнесу не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. "Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан, в связи с последними событиями", - сообщили в ведомстве. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.

https://1prime.ru/20240623/shtrafy-849422655.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, минэкономразвития рф