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Турбизнес рекомендовали не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Турбизнес рекомендовали не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан
Турбизнес рекомендовали не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан - 24.06.2024, ПРАЙМ
Турбизнес рекомендовали не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан
Минэкономразвития России рекомендовало отелям и турбизнесу не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T05:20+0300
2024-06-24T05:21+0300
туризм
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендовало отелям и турбизнесу не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. "Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан, в связи с последними событиями", - сообщили в ведомстве. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
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туризм, минэкономразвития рф
Туризм, Минэкономразвития РФ
05:20 24.06.2024 (обновлено: 05:21 24.06.2024)
 
Турбизнес рекомендовали не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан

МЭР рекомендовало турбизнесу не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкДагестан
Дагестан - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендовало отелям и турбизнесу не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан, в связи с последними событиями", - сообщили в ведомстве.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских.
В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
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ТуризмМинэкономразвития РФ
 
 
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