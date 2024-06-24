https://1prime.ru/20240624/dagestan-849445300.html
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 - 24.06.2024, ПРАЙМ
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20
Число пострадавших при терактах в Дагестане выросло до 46, погибших - до 20, сообщила глава Минздрава региона Татьяна Беляева. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T15:47+0300
2024-06-24T15:47+0300
2024-06-24T15:48+0300
погибшие
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - ПРАЙМ. Число пострадавших при терактах в Дагестане выросло до 46, погибших - до 20, сообщила глава Минздрава региона Татьяна Беляева.Соответствующее видео размещено в Telegram-канале ведомства."К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", - сказала Беляева.Она добавила, что число пострадавших достигло 46 человек. Состояние семерых раненых оценивается как тяжелое, уточнила глава Минздрава Дагестана.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения.СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции. Как сообщал НАК, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале.
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погибшие, пострадавшие, теракт
погибшие, пострадавшие, теракт
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20
Минздрав Дагестана: число погибших при терактах в Дербенте и Махачкале выросло до 20
МАХАЧКАЛА, 24 июн - ПРАЙМ. Число пострадавших при терактах в Дагестане выросло до 46, погибших - до 20, сообщила глава Минздрава региона Татьяна Беляева.
Соответствующее видео размещено в Telegram-канале ведомства.
"К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", - сказала Беляева.
Она добавила, что число пострадавших достигло 46 человек. Состояние семерых раненых оценивается как тяжелое, уточнила глава Минздрава Дагестана.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения.
СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции. Как сообщал НАК, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале.
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