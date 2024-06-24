https://1prime.ru/20240624/discovery-849438827.html

Автоэксперт назвал самый проблемный кроссовер. И это не "китаец"

Автоэксперт назвал самый проблемный кроссовер. И это не "китаец" - 24.06.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал самый проблемный кроссовер. И это не "китаец"

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал "Российской газете" пять кроссоверов, которые могут доставить много проблем... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T13:50+0300

2024-06-24T13:50+0300

2024-06-24T13:50+0300

авто

кроссовер

кроссоверы

land rover

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал "Российской газете" пять кроссоверов, которые могут доставить много проблем в эксплуатации.Британский внедорожник Land Rover Discovery часто преподносит владельцам неприятные сюрпризы с двигателем, подвеской, аккумулятором, тормозами, электрикой и топливной системой. Нередко масло течет из двигателя и трансмиссии, а электронные системы сбоят. Другого "британца", Land Rover Discovery Sport, отличают проблемы с системой охлаждения двигателя и коррозия кузовных элементов.Range Rover Evoque разочарует климат-контролем: компрессор кондиционера нередко выходит из строя и ремонтировать приходится всю систему. Основные проблемы Peugeot 3008 связаны с выхлопной системой, подвеской, а также с аккумулятором, электрикой, двигателем и топливной системой. "Японец" Nissan X-Trail требует повышенного внимания к вариатору X-Trail: рывки при разгоне и потери тяги.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссовер, кроссоверы, land rover