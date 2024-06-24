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Автоэксперт назвал самый проблемный кроссовер. И это не "китаец"
Автоэксперт назвал самый проблемный кроссовер. И это не "китаец" - 24.06.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал самый проблемный кроссовер. И это не "китаец"
Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал "Российской газете" пять кроссоверов, которые могут доставить много проблем... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T13:50+0300
2024-06-24T13:50+0300
2024-06-24T13:50+0300
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал "Российской газете" пять кроссоверов, которые могут доставить много проблем в эксплуатации.Британский внедорожник Land Rover Discovery часто преподносит владельцам неприятные сюрпризы с двигателем, подвеской, аккумулятором, тормозами, электрикой и топливной системой. Нередко масло течет из двигателя и трансмиссии, а электронные системы сбоят. Другого "британца", Land Rover Discovery Sport, отличают проблемы с системой охлаждения двигателя и коррозия кузовных элементов.Range Rover Evoque разочарует климат-контролем: компрессор кондиционера нередко выходит из строя и ремонтировать приходится всю систему. Основные проблемы Peugeot 3008 связаны с выхлопной системой, подвеской, а также с аккумулятором, электрикой, двигателем и топливной системой. "Японец" Nissan X-Trail требует повышенного внимания к вариатору X-Trail: рывки при разгоне и потери тяги.
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авто, кроссовер, кроссоверы, land rover
Авто, кроссовер, кроссоверы, Land Rover
Автоэксперт назвал самый проблемный кроссовер. И это не "китаец"
Автоэксперт Антюфьев назвал Land Rover Discovery самым проблемным кроссовером
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ.
Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал "Российской газете"
пять кроссоверов, которые могут доставить много проблем в эксплуатации.
Британский внедорожник Land Rover Discovery часто преподносит владельцам неприятные сюрпризы с двигателем, подвеской, аккумулятором, тормозами, электрикой и топливной системой. Нередко масло течет из двигателя и трансмиссии, а электронные системы сбоят. Другого "британца", Land Rover Discovery Sport, отличают проблемы с системой охлаждения двигателя и коррозия кузовных элементов.
Range Rover Evoque разочарует климат-контролем: компрессор кондиционера нередко выходит из строя и ремонтировать приходится всю систему. Основные проблемы Peugeot 3008 связаны с выхлопной системой, подвеской, а также с аккумулятором, электрикой, двигателем и топливной системой. "Японец" Nissan X-Trail требует повышенного внимания к вариатору X-Trail: рывки при разгоне и потери тяги.
Названы недостатки пяти популярных на вторичном рынке китайских кроссоверов