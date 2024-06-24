https://1prime.ru/20240624/dzhonson-849444458.html
В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины
В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины
Бориса Джонсона из-за его противоречащих друг другу высказываний об Украине следует считать лжецом и лицемером, написал в соцсети Х лидер британской правой... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T15:29+0300
2024-06-24T15:29+0300
2024-06-24T15:29+0300
спецоперация на украине
великобритания
борис джонсон
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/40/841314041_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6835381db3e0ac47e4b880c6989fefc5.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Бориса Джонсона из-за его противоречащих друг другу высказываний об Украине следует считать лжецом и лицемером, написал в соцсети Х лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж.Британский политик ранее обвинил ЕС и НАТО в провоцировании конфликта на Украине, после чего столкнулся со шквалом критики. В числе осудивших Фаража был и Борис Джонсон."Борис, ты лжец и лицемер. Я рад, что ты больше не являешься премьер-министром этой страны", - ответил ему лидер Reform UK.Фараж также прикрепил две фотографии. На одной фото изображены статьи от мая 2016 года и конца февраля 2022 года, в которых экс-премьер Великобритании обвиняет Евросоюз в "российских атаках на Украину".
https://1prime.ru/20240624/krakh-849437020.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/40/841314041_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_d86cc4529f909069fac011bce87850f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, борис джонсон
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Борис Джонсон
В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины
Лидер британской партии Фараж обвинил Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Бориса Джонсона из-за его противоречащих друг другу высказываний об Украине следует считать лжецом и лицемером, написал в соцсети Х лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж.
Британский политик ранее обвинил ЕС и НАТО в провоцировании конфликта на Украине, после чего столкнулся со шквалом критики. В числе осудивших Фаража был и Борис Джонсон.
"Борис, ты лжец и лицемер. Я рад, что ты больше не являешься премьер-министром этой страны", - ответил ему лидер Reform UK.
Фараж также прикрепил две фотографии. На одной фото изображены статьи от мая 2016 года и конца февраля 2022 года, в которых экс-премьер Великобритании обвиняет Евросоюз в "российских атаках на Украину".
Крах неминуем: в Британии услышали похоронный звон для американской империи