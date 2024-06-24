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В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины

В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины

Бориса Джонсона из-за его противоречащих друг другу высказываний об Украине следует считать лжецом и лицемером, написал в соцсети Х лидер британской правой... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T15:29+0300

2024-06-24T15:29+0300

2024-06-24T15:29+0300

спецоперация на украине

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Бориса Джонсона из-за его противоречащих друг другу высказываний об Украине следует считать лжецом и лицемером, написал в соцсети Х лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж.Британский политик ранее обвинил ЕС и НАТО в провоцировании конфликта на Украине, после чего столкнулся со шквалом критики. В числе осудивших Фаража был и Борис Джонсон."Борис, ты лжец и лицемер. Я рад, что ты больше не являешься премьер-министром этой страны", - ответил ему лидер Reform UK.Фараж также прикрепил две фотографии. На одной фото изображены статьи от мая 2016 года и конца февраля 2022 года, в которых экс-премьер Великобритании обвиняет Евросоюз в "российских атаках на Украину".

https://1prime.ru/20240624/krakh-849437020.html

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великобритания, борис джонсон