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В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины
В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины
Бориса Джонсона из-за его противоречащих друг другу высказываний об Украине следует считать лжецом и лицемером, написал в соцсети Х лидер британской правой... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T15:29+0300
2024-06-24T15:29+0300
спецоперация на украине
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Бориса Джонсона из-за его противоречащих друг другу высказываний об Украине следует считать лжецом и лицемером, написал в соцсети Х лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж.Британский политик ранее обвинил ЕС и НАТО в провоцировании конфликта на Украине, после чего столкнулся со шквалом критики. В числе осудивших Фаража был и Борис Джонсон."Борис, ты лжец и лицемер. Я рад, что ты больше не являешься премьер-министром этой страны", - ответил ему лидер Reform UK.Фараж также прикрепил две фотографии. На одной фото изображены статьи от мая 2016 года и конца февраля 2022 года, в которых экс-премьер Великобритании обвиняет Евросоюз в "российских атаках на Украину".
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великобритания, борис джонсон
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Борис Джонсон
15:29 24.06.2024
 
В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины

Лидер британской партии Фараж обвинил Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineЭкс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Бориса Джонсона из-за его противоречащих друг другу высказываний об Украине следует считать лжецом и лицемером, написал в соцсети Х лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж.
Британский политик ранее обвинил ЕС и НАТО в провоцировании конфликта на Украине, после чего столкнулся со шквалом критики. В числе осудивших Фаража был и Борис Джонсон.
"Борис, ты лжец и лицемер. Я рад, что ты больше не являешься премьер-министром этой страны", - ответил ему лидер Reform UK.
Фараж также прикрепил две фотографии. На одной фото изображены статьи от мая 2016 года и конца февраля 2022 года, в которых экс-премьер Великобритании обвиняет Евросоюз в "российских атаках на Украину".
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Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯБорис Джонсон
 
 
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