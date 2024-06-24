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Россиян научили, как снизить ставку по кредиту

Россиян научили, как снизить ставку по кредиту - 24.06.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как снизить ставку по кредиту

Россияне при отсутствии просрочек по кредиту могут претендовать на снижение ставки по нему. Об этом заявила в беседе с "Газетой.Ru" кандидат экономических наук, | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T10:18+0300

2024-06-24T10:18+0300

2024-06-24T10:18+0300

экономика

кредит

ставка

россия

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россияне при отсутствии просрочек по кредиту могут претендовать на снижение ставки по нему. Об этом заявила в беседе с "Газетой.Ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова."В этом случае может происходить ежегодное снижение процентной ставки по кредиту на 1 процентный пункт. Таким способом банк поощряет своих добросовестных заемщиков", - рассказала эксперт об одном из способов снизить ставку.По словам Белянчиковой, вторым способом является реструктуризация - увеличение срока кредита или снижение процентной ставки по нему. При этом, по ее словам, заемщик должен убедить банк в необходимости реструктуризации, доказав, что его финансовое положение ухудшилось на фоне проблем со здоровьем или снижения ежемесячного дохода.Доцент отметила, что третий способ, рефинансирование, является наиболее реальным. Под рефинансированием понимается погашение действующего кредита за счет нового займа по более выгодной ставке. Как пояснила Белянчикова, на этот способ можно претендовать в случае понижения ключевой ставки и отсутствия текущей просроченной задолженности.

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кредит, ставка, россия