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В АТОР отметили сокращение продаж туров в Крым - 24.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240624/krym-849456922.html
В АТОР отметили сокращение продаж туров в Крым
В АТОР отметили сокращение продаж туров в Крым - 24.06.2024, ПРАЙМ
В АТОР отметили сокращение продаж туров в Крым
Продажи туров в Крым сократились на 20% после ракетного удара, туроператоры ожидают, что будет аннулировано не более 3-5% туров в этом направлении на ближайшие... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T20:02+0300
2024-06-24T20:02+0300
экономика
россия
крым
туризм
атор
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Продажи туров в Крым сократились на 20% после ракетного удара, туроператоры ожидают, что будет аннулировано не более 3-5% туров в этом направлении на ближайшие даты, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "В понедельник, 24 июня, туроператоры зафиксировали аннуляции не более 1% туров, запланированных в Севастополь и Крым с заездами на этой неделе. Это в среднем не более 10–15 заявок у одного туроператора. Туристы продолжают бронировать туры в Крым, но продажи сократились примерно на 20% в сравнении с прошлым понедельником", — сказала Ломидзе. Она добавила, что пик аннулирований туров придется на 25 июня, однако, по ожиданиям туроператоров, будет аннулировано не более 5% туров на ближайшее время.Ломидзе отметила, что большинство туроператоров гарантируют возврат туристам по аннулированным турам. В некоторых компаниях отмечают, что по каждому туру и отелю ведется индивидуальная работа, указала она. "По предварительной оценке, в Крыму сейчас отдыхает около 300 тысяч туристов (организованных и неорганизованных), в Севастополе – около 20 тысяч. В сезон турпоток в Севастополь составляет не более 5% от общего турпотока в Крым", — уточнила глава ассоциации. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
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россия, крым, туризм, атор
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, Туризм, АТОР
20:02 24.06.2024
 
В АТОР отметили сокращение продаж туров в Крым

АТОР: продажи туров в Крым сократились на 20% после ракетного удара

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Продажи туров в Крым сократились на 20% после ракетного удара, туроператоры ожидают, что будет аннулировано не более 3-5% туров в этом направлении на ближайшие даты, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В понедельник, 24 июня, туроператоры зафиксировали аннуляции не более 1% туров, запланированных в Севастополь и Крым с заездами на этой неделе. Это в среднем не более 10–15 заявок у одного туроператора. Туристы продолжают бронировать туры в Крым, но продажи сократились примерно на 20% в сравнении с прошлым понедельником", — сказала Ломидзе.
Она добавила, что пик аннулирований туров придется на 25 июня, однако, по ожиданиям туроператоров, будет аннулировано не более 5% туров на ближайшее время.
Ломидзе отметила, что большинство туроператоров гарантируют возврат туристам по аннулированным турам. В некоторых компаниях отмечают, что по каждому туру и отелю ведется индивидуальная работа, указала она.
ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
РФ поднимет тему удара по Севастополю на ближайшем постсовете ОБСЕ
14:21
"По предварительной оценке, в Крыму сейчас отдыхает около 300 тысяч туристов (организованных и неорганизованных), в Севастополе – около 20 тысяч. В сезон турпоток в Севастополь составляет не более 5% от общего турпотока в Крым", — уточнила глава ассоциации.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
 
ЭкономикаРОССИЯКРЫМТуризмАТОР
 
 
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