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В АТОР отметили сокращение продаж туров в Крым

В АТОР отметили сокращение продаж туров в Крым - 24.06.2024, ПРАЙМ

В АТОР отметили сокращение продаж туров в Крым

Продажи туров в Крым сократились на 20% после ракетного удара, туроператоры ожидают, что будет аннулировано не более 3-5% туров в этом направлении на ближайшие... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T20:02+0300

2024-06-24T20:02+0300

2024-06-24T20:02+0300

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Продажи туров в Крым сократились на 20% после ракетного удара, туроператоры ожидают, что будет аннулировано не более 3-5% туров в этом направлении на ближайшие даты, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "В понедельник, 24 июня, туроператоры зафиксировали аннуляции не более 1% туров, запланированных в Севастополь и Крым с заездами на этой неделе. Это в среднем не более 10–15 заявок у одного туроператора. Туристы продолжают бронировать туры в Крым, но продажи сократились примерно на 20% в сравнении с прошлым понедельником", — сказала Ломидзе. Она добавила, что пик аннулирований туров придется на 25 июня, однако, по ожиданиям туроператоров, будет аннулировано не более 5% туров на ближайшее время.Ломидзе отметила, что большинство туроператоров гарантируют возврат туристам по аннулированным турам. В некоторых компаниях отмечают, что по каждому туру и отелю ведется индивидуальная работа, указала она. "По предварительной оценке, в Крыму сейчас отдыхает около 300 тысяч туристов (организованных и неорганизованных), в Севастополе – около 20 тысяч. В сезон турпоток в Севастополь составляет не более 5% от общего турпотока в Крым", — уточнила глава ассоциации. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

https://1prime.ru/20240624/ataka-849441062.html

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россия, крым, туризм, атор