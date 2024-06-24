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Американцы восхитились копией кабриолета Maybach из Нижнего Новгорода
Американцы восхитились копией кабриолета Maybach из Нижнего Новгорода - 24.06.2024, ПРАЙМ
Американцы восхитились копией кабриолета Maybach из Нижнего Новгорода
Кустарная копия "Майбаха" из Нижнего Новгорода привела в восхищение американских ценителей. Портал CarScoops.com назвал отечественный проект "потрясающим" и... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T13:19+0300
2024-06-24T13:19+0300
2024-06-24T13:19+0300
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mercedes-benz
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Кустарная копия "Майбаха" из Нижнего Новгорода привела в восхищение американских ценителей. Портал CarScoops.com назвал отечественный проект "потрясающим" и высоко оценил работу российских автомастеров, пишет издание Motor. За основу был взят старый Mercedes-Benz, многоспицевые диски почти идентичны концепт-кару семилетней давности, салон перешит кожей кремового цвета. Сколько денег ушло на проект, неясно, но самоделку удалось поставить на учет: прототип "Майбаха" получил "красивые" нижегородские номера и регулярно ездит по улицам города.Немецкая Maybach известная прежде всего производством эксклюзивных и дорогих автомобилей высшего класса.
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авто, mercedes-benz
Американцы восхитились копией кабриолета Maybach из Нижнего Новгорода
Motor: в США восхитились кустарной копией "Майбаха" из Нижнего Новгорода
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ.
Кустарная копия "Майбаха" из Нижнего Новгорода привела в восхищение американских ценителей. Портал CarScoops.com назвал отечественный проект "потрясающим" и высоко оценил работу российских автомастеров, пишет издание Motor
.
За основу был взят старый Mercedes-Benz, многоспицевые диски почти идентичны концепт-кару семилетней давности, салон перешит кожей кремового цвета. Сколько денег ушло на проект, неясно, но самоделку удалось поставить на учет: прототип "Майбаха" получил "красивые" нижегородские номера и регулярно ездит по улицам города.
Немецкая Maybach известная прежде всего производством эксклюзивных и дорогих автомобилей высшего класса.
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