https://1prime.ru/20240624/nissan-849445887.html

Полный провал. "Китайцы" вытеснили даже самые надежные японские авто

Полный провал. "Китайцы" вытеснили даже самые надежные японские авто - 24.06.2024, ПРАЙМ

Полный провал. "Китайцы" вытеснили даже самые надежные японские авто

Компания Nissan Motor приостановила производство на своем заводе в Чанчжоу. На этом предприятии выпускали до 130 тысяч авто каждый год, в том числе внедорожники | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T16:00+0300

2024-06-24T16:00+0300

2024-06-24T16:00+0300

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Компания Nissan Motor приостановила производство на своем заводе в Чанчжоу. На этом предприятии выпускали до 130 тысяч авто каждый год, в том числе внедорожники Qashqai. В компании объяснили шаг необходимостью перераспределения ресурсов.Завод в Чанчжоу составляет всего восемь процентов от общей производственной мощности Nissan в Китае. Предприятия считалось небольшим, но технологичным. Всего у Nissan восемь заводов в КНР. Конкурирующий с ним Mitsubishi Motors остановил производство на своем китайском совместном предприятии еще в прошлом году. Раньше на японские автомобили приходилось до трети китайского рынка. Их доля упала до 15 процентов и это ещё не предел, пишет издание Quto. По итогам марта 2024-го хуже всех выступила Honda China, продав на 30 процентов меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Продажи Nissan упали примерно в той же пропорции. На некоторых юго-восточных азиатских рынках продажи японских моделей тоже падают. Несколько китайских брендов уже заявили о том, что собираются отобрать у Японии и часть рынка в Таиланде.

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nissan, mitsubishi motors, авто, китайские авто, китай, кнр, япония