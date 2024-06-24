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"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине - 24.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240624/orban-849434059.html
"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине
"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине - 24.06.2024, ПРАЙМ
"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине
Европа должна определиться со своими целями на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит n-tv. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T11:57+0300
2024-06-24T12:47+0300
спецоперация на украине
виктор орбан
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россия
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Европа должна определиться со своими целями на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит n-tv.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима"."Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил", - сказал Орбан.По его словам, Запад вместо объяснений просто финансирует гибель украинцев.Ранее венгерский премьер называл попытки западных стран победить в конфликте на Украине безнадежными. По его словам, вопрос о флаге России или НАТО над Севастополем стал ключевым.
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виктор орбан, ес, украина, россия
Спецоперация на Украине, Виктор Орбан, ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ
11:57 24.06.2024 (обновлено: 12:47 24.06.2024)
 
"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Европа должна определиться со своими целями на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит n-tv.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
"Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил", - сказал Орбан.
По его словам, Запад вместо объяснений просто финансирует гибель украинцев.
Ранее венгерский премьер называл попытки западных стран победить в конфликте на Украине безнадежными. По его словам, вопрос о флаге России или НАТО над Севастополем стал ключевым.
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Спецоперация на УкраинеВиктор ОрбанЕСУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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