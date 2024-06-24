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Названы недостатки пяти популярных на вторичном рынке китайских кроссоверов
Названы недостатки пяти популярных на вторичном рынке китайских кроссоверов - 24.06.2024, ПРАЙМ
Названы недостатки пяти популярных на вторичном рынке китайских кроссоверов
Оценивать при покупке достаточно дорогих б/у кроссоверов только внешний вид или электронную начинку неразумно. Следует разобраться, каков ресурс главных... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T13:06+0300
2024-06-24T13:06+0300
2024-06-24T13:07+0300
авто
китайские авто
кроссоверы
haval
chery
chery tiggo 7 pro
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Оценивать при покупке достаточно дорогих б/у кроссоверов только внешний вид или электронную начинку неразумно. Следует разобраться, каков ресурс главных агрегатов и недостатки моделей, отмечает журнал "За рулем". Changan Uni-K в официальную продажу поступил летом 2022-го. К недостаткам владельцы относят слабый антикор днища, хлипкую подвеску, плохую шумоизоляцию, а также помехи в электронике. Вариатор Chery Tiggo 7 Pro чувствителен к перегревам, поэтому может потребовать ремонта в пределах 50 тысяч км.сть нарекания к лакокрасочному покрытию (ЛКП) - легко образуются сколы.Моторы Exeed TXL подъедают масло, а подвеска слишком нежная для российских дорог."Роботы" Geely Coolray, идущие в паре, типичные представители этого вида трансмиссии - даже 150 тысяч выдерживают не все. При низких температурах сбивается электроника, выходят из строя упоры багажника, "дубеют" передние амортизаторы. Схожие проблемы у Haval F7 и F7x. Ранее стало известно, что китайский производитель Chery даст гарантию миллион километров на двигатель Tiggo 4. Продажи кроссовера стартовали в Индонезии, и одной из "фишек" модели станет рекордный ресурс.
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авто, китайские авто, кроссоверы, haval, chery, chery tiggo 7 pro
Авто, китайские авто, кроссоверы, Haval, Chery, Chery Tiggo 7 PRO
Названы недостатки пяти популярных на вторичном рынке китайских кроссоверов
"За рулем" рассказал про 5 популярных на вторичном рынке китайских кроссоверов
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ.
Оценивать при покупке достаточно дорогих б/у кроссоверов только внешний вид или электронную начинку неразумно. Следует разобраться, каков ресурс главных агрегатов и недостатки моделей, отмечает журнал "За рулем"
.
Changan Uni-K в официальную продажу поступил летом 2022-го. К недостаткам владельцы относят слабый антикор днища, хлипкую подвеску, плохую шумоизоляцию, а также помехи в электронике.
Вариатор Chery Tiggo 7 Pro чувствителен к перегревам, поэтому может потребовать ремонта в пределах 50 тысяч км.сть нарекания к лакокрасочному покрытию (ЛКП) - легко образуются сколы.
Моторы Exeed TXL подъедают масло, а подвеска слишком нежная для российских дорог.
"Роботы" Geely Coolray, идущие в паре, типичные представители этого вида трансмиссии - даже 150 тысяч выдерживают не все. При низких температурах сбивается электроника, выходят из строя упоры багажника, "дубеют" передние амортизаторы. Схожие проблемы у Haval F7 и F7x.
Ранее стало известно
, что китайский производитель Chery даст гарантию миллион километров на двигатель Tiggo 4. Продажи кроссовера стартовали в Индонезии, и одной из "фишек" модели станет рекордный ресурс.
Названы лучшие привычные кроссоверы, которые можно купить вместо "китайцев"