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Названы недостатки пяти популярных на вторичном рынке китайских кроссоверов

Названы недостатки пяти популярных на вторичном рынке китайских кроссоверов - 24.06.2024, ПРАЙМ

Названы недостатки пяти популярных на вторичном рынке китайских кроссоверов

Оценивать при покупке достаточно дорогих б/у кроссоверов только внешний вид или электронную начинку неразумно. Следует разобраться, каков ресурс главных... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T13:06+0300

2024-06-24T13:06+0300

2024-06-24T13:07+0300

авто

китайские авто

кроссоверы

haval

chery

chery tiggo 7 pro

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Оценивать при покупке достаточно дорогих б/у кроссоверов только внешний вид или электронную начинку неразумно. Следует разобраться, каков ресурс главных агрегатов и недостатки моделей, отмечает журнал "За рулем". Changan Uni-K в официальную продажу поступил летом 2022-го. К недостаткам владельцы относят слабый антикор днища, хлипкую подвеску, плохую шумоизоляцию, а также помехи в электронике. Вариатор Chery Tiggo 7 Pro чувствителен к перегревам, поэтому может потребовать ремонта в пределах 50 тысяч км.сть нарекания к лакокрасочному покрытию (ЛКП) - легко образуются сколы.Моторы Exeed TXL подъедают масло, а подвеска слишком нежная для российских дорог."Роботы" Geely Coolray, идущие в паре, типичные представители этого вида трансмиссии - даже 150 тысяч выдерживают не все. При низких температурах сбивается электроника, выходят из строя упоры багажника, "дубеют" передние амортизаторы. Схожие проблемы у Haval F7 и F7x. Ранее стало известно, что китайский производитель Chery даст гарантию миллион километров на двигатель Tiggo 4. Продажи кроссовера стартовали в Индонезии, и одной из "фишек" модели станет рекордный ресурс.

https://1prime.ru/20240621/china-849377128.html

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