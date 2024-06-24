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Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" во Вьетнаме - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" во Вьетнаме
Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" во Вьетнаме - 24.06.2024, ПРАЙМ
Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" во Вьетнаме
Россия может построить во Вьетнаме как атомную электростанцию "Ниньтхуан-1", так и станцию другого типа, выбор остается за республикой, сообщил РИА Новости... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T06:06+0300
2024-06-24T06:06+0300
энергетика
росатом
вьетнам
россия
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия может построить во Вьетнаме как атомную электростанцию "Ниньтхуан-1", так и станцию другого типа, выбор остается за республикой, сообщил РИА Новости руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Какой выберут формат взаимодействия наши партнеры - это будет "Ниньтхуан-1" или другая станция большой мощности, или малые блоки в наземном или плавучем варианте - нам пока не ведомо", - отметил он.Для станции "Ниньтхуан-1" "Росатом" ранее предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200. В настоящее время "Росатом" предлагает зарубежным партнерам АЭС не только большой, но и малой мощности, причем как в наземном, так и в плавучем исполнении.
https://1prime.ru/20240621/rosatom-849388088.html
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росатом, вьетнам, россия, аэс
Энергетика, Росатом, ВЬЕТНАМ, РОССИЯ, АЭС
06:06 24.06.2024
 
Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" во Вьетнаме

Лихачев: "Росатом" может построить во Вьетнаме как "Ниньтхуан-1", так и АЭС другого типа

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия может построить во Вьетнаме как атомную электростанцию "Ниньтхуан-1", так и станцию другого типа, выбор остается за республикой, сообщил РИА Новости руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Какой выберут формат взаимодействия наши партнеры - это будет "Ниньтхуан-1" или другая станция большой мощности, или малые блоки в наземном или плавучем варианте - нам пока не ведомо", - отметил он.
Для станции "Ниньтхуан-1" "Росатом" ранее предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200. В настоящее время "Росатом" предлагает зарубежным партнерам АЭС не только большой, но и малой мощности, причем как в наземном, так и в плавучем исполнении.
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21 июня, 15:34
 
ЭнергетикаРосатомВЬЕТНАМРОССИЯАЭС
 
 
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