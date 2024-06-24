https://1prime.ru/20240624/rosatom-849425903.html

Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" во Вьетнаме

Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" во Вьетнаме - 24.06.2024, ПРАЙМ

Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" во Вьетнаме

Россия может построить во Вьетнаме как атомную электростанцию "Ниньтхуан-1", так и станцию другого типа, выбор остается за республикой, сообщил РИА Новости... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T06:06+0300

2024-06-24T06:06+0300

2024-06-24T06:06+0300

энергетика

росатом

вьетнам

россия

аэс

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия может построить во Вьетнаме как атомную электростанцию "Ниньтхуан-1", так и станцию другого типа, выбор остается за республикой, сообщил РИА Новости руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Какой выберут формат взаимодействия наши партнеры - это будет "Ниньтхуан-1" или другая станция большой мощности, или малые блоки в наземном или плавучем варианте - нам пока не ведомо", - отметил он.Для станции "Ниньтхуан-1" "Росатом" ранее предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200. В настоящее время "Росатом" предлагает зарубежным партнерам АЭС не только большой, но и малой мощности, причем как в наземном, так и в плавучем исполнении.

https://1prime.ru/20240621/rosatom-849388088.html

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росатом, вьетнам, россия, аэс