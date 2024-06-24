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Эксперт указал на странность нового запрета ЕС в сфере СПГ

Эксперт указал на странность нового запрета ЕС в сфере СПГ - 24.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт указал на странность нового запрета ЕС в сфере СПГ

Новый запрет Евросоюза против поставок технологий и услуг для новых российских проектов по сжижению природного газа (СПГ) звучит сюрреалистично, поскольку такие | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T14:54+0300

2024-06-24T14:54+0300

2024-06-24T15:02+0300

спг

поставки спг

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ес

арктик спг 2

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Новый запрет Евросоюза против поставок технологий и услуг для новых российских проектов по сжижению природного газа (СПГ) звучит сюрреалистично, поскольку такие ограничения уже вводились ранее, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач."Выходит, что либо прежние не работали (интересно почему), либо это просто дублирование уже действующих ограничений", - сказал собеседник агентства.Комментируя запрет ЕС на перевалку СПГ, Гривач пояснил, что он был принят в облегченном варианте и заработает только через девять месяцев переходного периода. "Это дает дополнительное время подготовиться всем участникам цепочки поставок. Думаю, они не очень сильно скажутся на возможностях экспортировать СПГ с действующих проектов", - заключил он.Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, в частности ограничивающий представление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены объединения смогут продолжить покупать газ из России в прежнем режиме. Также запрещаются новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как "Артик СПГ-2" и "Мурманск СПГ".В апреле 2022 года ЕС уже вводил ограничения против российских СПГ-проектов. Пятым пакетом санкций устанавливался запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для сжижения газа, вне зависимости от того, происходят такие товары или технологии из Евросоюза или нет. В этот список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники, насосы, а также технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе.

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спг, поставки спг, санкции против рф, ес, арктик спг 2, энергетика рф