https://1prime.ru/20240624/svo-849449707.html

Ситуация для ВСУ мрачная. Упрямые русские теснят украинцев на поле боя

Ситуация для ВСУ мрачная. Упрямые русские теснят украинцев на поле боя - 24.06.2024, ПРАЙМ

Ситуация для ВСУ мрачная. Упрямые русские теснят украинцев на поле боя

Вооруженные силы Украины стараются атаковать росийские войска в окрестностях Харькова и Волчанска, однако сдерживать российскую армию им не удается. Об этом... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T16:59+0300

2024-06-24T16:59+0300

2024-06-24T16:59+0300

россия

украина

сво

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины стараются атаковать росийские войска в окрестностях Харькова и Волчанска, однако сдерживать российскую армию им не удается. Об этом пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.Так, газеты пишет, что нафоне необходимости сосредотачивать силы на северном направлении солдатам ВСУ становится все сложнее сдерживать российских военнослужащих на других направлениях.Отмечается, что на Купянском направлении силы ВСУ испытывают существенную нехватку личного состава, на фоне чего сдерживать русских не представляется возможным. Что же касается Авдеевки, то, по словам авторов статьи, российские Вооруженные силы частично заняли еще несколько сел: Сокол, Яснобродовку, Новопокровское и Новоалександровку.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240623/ukraina-849414476.html

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россия, украина, сво