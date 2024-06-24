https://1prime.ru/20240624/svo-849449707.html
Ситуация для ВСУ мрачная. Упрямые русские теснят украинцев на поле боя
Ситуация для ВСУ мрачная. Упрямые русские теснят украинцев на поле боя - 24.06.2024, ПРАЙМ
Ситуация для ВСУ мрачная. Упрямые русские теснят украинцев на поле боя
Вооруженные силы Украины стараются атаковать росийские войска в окрестностях Харькова и Волчанска, однако сдерживать российскую армию им не удается. Об этом... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:59+0300
2024-06-24T16:59+0300
2024-06-24T16:59+0300
россия
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины стараются атаковать росийские войска в окрестностях Харькова и Волчанска, однако сдерживать российскую армию им не удается. Об этом пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.Так, газеты пишет, что нафоне необходимости сосредотачивать силы на северном направлении солдатам ВСУ становится все сложнее сдерживать российских военнослужащих на других направлениях.Отмечается, что на Купянском направлении силы ВСУ испытывают существенную нехватку личного состава, на фоне чего сдерживать русских не представляется возможным. Что же касается Авдеевки, то, по словам авторов статьи, российские Вооруженные силы частично заняли еще несколько сел: Сокол, Яснобродовку, Новопокровское и Новоалександровку.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
https://1prime.ru/20240623/ukraina-849414476.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сво
Ситуация для ВСУ мрачная. Упрямые русские теснят украинцев на поле боя
NDP: ВСУ все труднее удерживать позиции на фронте — ощущается нехватка солдат
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины стараются атаковать росийские войска в окрестностях Харькова и Волчанска, однако сдерживать российскую армию им не удается. Об этом пишет
польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.
Так, газеты пишет, что нафоне необходимости сосредотачивать силы на северном направлении солдатам ВСУ становится все сложнее сдерживать российских военнослужащих на других направлениях.
Отмечается, что на Купянском направлении силы ВСУ испытывают существенную нехватку личного состава, на фоне чего сдерживать русских не представляется возможным.
Что же касается Авдеевки, то, по словам авторов статьи, российские Вооруженные силы частично заняли еще несколько сел: Сокол, Яснобродовку, Новопокровское и Новоалександровку.
Украина требует от США отмены запрета на удары ATACMS по России, пишет СМИ